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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۲ حادثه‌دیده در ۶ مأموریت

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۲ حادثه‌دیده در ۶ مأموریت

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از امدادرسانی به ۱۲ نفر در قالب ۶ عملیات امدادی طی هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: در این مدت ۷ تیم عملیاتی به محل حوادث اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طی هفته گذشته ۶ حادثه در نقاط مختلف استان کردستان به وقوع پیوست که در مجموع ۱۲ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند.

وی افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۷ نفر مصدوم شدند که ۳ نفر از آنان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر، به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: همچنین در جریان عملیات‌های امدادی این هفته، ۲ نفر که در شرایط گرفتار و محبوس قرار داشتند، توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر رهاسازی شدند.

جلالی با اشاره به اعزام ۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث هفته گذشته، تصریح کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر کردستان به‌صورت شبانه‌روزی آمادگی دارند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به حادثه‌دیدگان در سراسر استان خدمات امدادی ارائه کنند.

کد مطلب 6885849

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