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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

قوامی: چهار تیم هلال‌احمر به سه حادثه در کردستان امدادرسانی کردند

قوامی: چهار تیم هلال‌احمر به سه حادثه در کردستان امدادرسانی کردند

سنندج- سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان گفت: در پی وقوع سه حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته، چهار تیم عملیاتی به محل اعزام و ۲ مصدوم برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

ایرج قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سه حادثه در سطح استان کردستان به وقوع پیوست که نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر برای رسیدگی به این حوادث و ارائه خدمات مورد نیاز به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام وقوع حوادث، چهار تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در محل‌های مربوطه حضور یافتند و اقدامات امدادی لازم را برای کمک به حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با اشاره به مصدومیت دو نفر در جریان این حوادث بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل کردند.

قوامی با بیان اینکه امدادرسانی به حوادث از مأموریت‌های نیروهای جمعیت هلال‌احمر است، خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی این جمعیت در زمان وقوع حوادث برای ارائه خدمات امدادی و کمک به آسیب‌دیدگان در محل حاضر می‌شوند.

کد مطلب 6973308

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    نظرات

    • . IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
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      خداقوت

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