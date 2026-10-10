ایرج قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سه حادثه در سطح استان کردستان به وقوع پیوست که نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر برای رسیدگی به این حوادث و ارائه خدمات مورد نیاز به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام وقوع حوادث، چهار تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در محل‌های مربوطه حضور یافتند و اقدامات امدادی لازم را برای کمک به حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با اشاره به مصدومیت دو نفر در جریان این حوادث بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل کردند.

قوامی با بیان اینکه امدادرسانی به حوادث از مأموریت‌های نیروهای جمعیت هلال‌احمر است، خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی این جمعیت در زمان وقوع حوادث برای ارائه خدمات امدادی و کمک به آسیب‌دیدگان در محل حاضر می‌شوند.