پلیس بردسکن در یک سال گذشته ۲۶ هزار خدمت انتظامی ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌زاده در بین الصلاتین نماز جمعه بردسکن اظهار کرد: پلیس در کنار ملت مبعوث شده و برای تأمین امنیت و آرامش مردم فعالیت می‌کند و در این مسیر، همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف نقش مهمی دارد.

فرمانده انتظامی بردسکن با تقدیر از امام جمعه، ستاد نماز جمعه و اعضای شورای تأمین شهرستان بردسکن افزود: خبرنگاران نیز به عنوان افسران سایبری پلیس، در حوزه اطلاع‌رسانی و کمک به مأموریت‌های انتظامی همکاری شایانی با پلیس داشته‌اند.

وی با اشاره به مأموریت‌های پلیس در مناسبت‌های مختلف بیان کرد: نیروهای انتظامی شهرستان در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی صفر افتخار خدمت و نوکری به مردم و زائران را داشتند.

حسن‌زاده ادامه داد: غریب به ۲۲۰ شب تأمین امنیت تجمعات شبانه در شهرستان انجام شده است.

فرمانده انتظامی بردسکن گفت: طی یکسال گذشته ۱۴ هزار تماس تلفنی با پلیس ثبت شده که حدود ۸ هزار مورد آن منجر به اعزام نیرو شده است.

وی با اشاره به آمار جرائم در شهرستان عنوان کرد: در یک سال اخیر با افزایش ۲۰ درصدی سرقت‌ها مواجه بوده‌ایم و لازم است مردم با رعایت اصول پیشگیری و خودحفاظتی، در کاهش جرائم همکاری کنند.

حسن زاده افزود: در حوزه تصادفات نیز طی یک سال اخیر شاهد کاهش متوفیان حوادث جاده‌ای بوده‌ایم، این در حالی است که شهرستان بردسکن حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه دارد.

فرمانده انتظامی بردسکن با اشاره به خدمات ارائه‌شده در حوزه راهنمایی و رانندگی و امور انتظامی اظهار کرد: در یک سال گذشته حدود ۶ هزار مورد خدمات گواهینامه و سه هزار و ۶۰۰ مورد ترخیص وسایل نقلیه انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه امور صنفی نیز حدود سه هزار و ۵۰۰ مورد مراجعه و خدمت ثبت شده که ۳۴۲ مورد آن مربوط به اقدامات و رسیدگی‌های انجام‌شده در این حوزه بوده است.

حسن زاده از مردم خواست اصول خودحفاظتی را جدی بگیرند و گفت: خانواده‌ها در سپردن وسایل نقلیه به نوجوانان دقت بیشتری داشته باشند؛ چراکه برخی حوادث ناشی از این موضوع ممکن است خسارت‌هایی به همراه داشته باشد که قابل جبران نباشد.

فرمانده انتظامی بردسکن همچنین بر ضرورت پایش و مراقبت اصناف و توجه به هشدارهای پلیس در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: رعایت توصیه‌های انتظامی و توجه به هشدارهای پلیس می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات پیشگیری کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی اظهار کرد: مجموعه انتظامی کشور ۱۳ هزار شهید گلگون‌کفن تقدیم امنیت و آرامش مردم کرده است که ۱۴ شهید نیز از شهرستان بردسکن هستند.