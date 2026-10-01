فوت یک کارگر براثر نقص فنی جرثقیل در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی تقوایی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه منجر به مرگ در محدوده بزرگراه پیامبراعظم (ص)، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی‌های اولیه در محل مشخص شد مردی در حال کار با یک دستگاه جرثقیل بود که به علت نامعلومی یکی از لاستیک‌ها ترکیده و با این فرد برخورد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه فرد حادثه دیده به علت شدت جراحات وارده فوت و جسدش با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.