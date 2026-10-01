  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

فوت یک کارگر براثر نقص فنی جرثقیل در مشهد

فوت یک کارگر براثر نقص فنی جرثقیل در مشهد

مشهد- سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد از وقوع حادثه‌ای مرگبار براثر نقص فنی جرثقیل در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی تقوایی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه منجر به مرگ در محدوده بزرگراه پیامبراعظم (ص)، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی‌های اولیه در محل مشخص شد مردی در حال کار با یک دستگاه جرثقیل بود که به علت نامعلومی یکی از لاستیک‌ها ترکیده و با این فرد برخورد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه فرد حادثه دیده به علت شدت جراحات وارده فوت و جسدش با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

کد مطلب 6964586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها