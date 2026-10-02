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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

امینی:معیشت نیروهای نظامی و انتظامی مورد توجه دولت قرار گیرد

امینی:معیشت نیروهای نظامی و انتظامی مورد توجه دولت قرار گیرد

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: نیروهای نظامی و انتظامی با مجاهدت و ایثار در برقراری نظم و امنیت کشور تلاش می‌کنند و دولت باید برای رفع مشکلات معیشتی آنان اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با اشاره به مناسبت‌های هفته، از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، معلمان و مدیران مدارس در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس قدردانی کرد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به هفته نیروی انتظامی با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ملت سرافراز» بر ضرورت توجه دولتمردان به مشکلات معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز جهانی سالمندان، پدران و مادران را مایه برکت خانواده دانست و بر ضرورت تکریم و مراقبت از آنان در دوران سالمندی تأکید کرد.

امینی با اشاره به روز آتش‌نشانی و ایمنی، از فداکاری آتش‌نشانان در حفظ جان و امنیت مردم قدردانی کرد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به تحولات منطقه، آمریکا را متهم به جنگ ترکیبی علیه ایران با اهدافی از جمله تغییر رفتار جمهوری اسلامی، محدودسازی توان موشکی و برنامه هسته‌ای و تضعیف نظام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توان موشکی، بازدارندگی دفاعی و عمق استراتژیک ایران در منطقه، گفت: تقویت توان دفاعی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای از جمله اقداماتی است که برای مقابله با تهدیدات دشمن دنبال می‌شود.

کد مطلب 6965267

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