به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی با اشاره به تحولات منطقه افزود: مبارزه و مقاومت عامل اصلی شد که آمریکا پس از ۲۳ سال اشغالگری و هزینه‌های میلیاردی با خفت و خاری از عراق خارج شود.

امام جمعه بندرامام خمینی اظهار کرد: این مسئله ثابت کرد آمریکا تنها زبان زور را می‌فهمد نه منطق و مذاکره را. امروز شاهد تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به ملت ایران هستیم که نشان‌دهنده استیصال این دشمن در مقابل اقتدار و صلابت ملت ایران است.

وی خطاب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی هشدار داد: آزموده را آزمودن خطاست و توصیه می‌کنیم اراده ملت ایران را دوباره امتحان نکنند، چرا که باز هم جوابی سخت و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروهای مخلص فراجا با ایثار، فداکاری و تقدیم شهدا، ولایتمداری و عشق به وطن را ثابت کرده‌اند و ملت قدردان زحمات خالصانه این عزیزان هستند.

امام جمعه بندر امام خمینی با اشاره به وضعیت پروژه بنیاد مسکن در این شهر تأکید کرد: از مسئولان انتظار داریم پروژه بنیاد مسکن بندر امام خمینی را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: این پروژه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان آغاز شد، در ابتدا باعث خوشحالی مردم شد اما هم‌اکنون به دلیل نبود اعتبارات کافی، مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان ایجاد کرده و مردم را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حجت‌الاسلام عبادی گفت: انتظار داریم مسئولان استانی با نگاه ویژه‌ای به این موضوع، شرایط را برای به سرانجام رسیدن این پروژه عمرانی فراهم کنند.