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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

آمریکا خروج خفت‌بار از منطقه را آغاز کرده است

آمریکا خروج خفت‌بار از منطقه را آغاز کرده است

بندرامام خمینی - امام جمعه بندرامام خمینی گفت: خروج آمریکا از عراق، آغاز خروج کامل و خفت‌بار این کشور به دست ملت ایران اسلامی از کل منطقه غرب آسیا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی با اشاره به تحولات منطقه افزود: مبارزه و مقاومت عامل اصلی شد که آمریکا پس از ۲۳ سال اشغالگری و هزینه‌های میلیاردی با خفت و خاری از عراق خارج شود.

امام جمعه بندرامام خمینی اظهار کرد: این مسئله ثابت کرد آمریکا تنها زبان زور را می‌فهمد نه منطق و مذاکره را. امروز شاهد تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به ملت ایران هستیم که نشان‌دهنده استیصال این دشمن در مقابل اقتدار و صلابت ملت ایران است.

وی خطاب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی هشدار داد: آزموده را آزمودن خطاست و توصیه می‌کنیم اراده ملت ایران را دوباره امتحان نکنند، چرا که باز هم جوابی سخت و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروهای مخلص فراجا با ایثار، فداکاری و تقدیم شهدا، ولایتمداری و عشق به وطن را ثابت کرده‌اند و ملت قدردان زحمات خالصانه این عزیزان هستند.

امام جمعه بندر امام خمینی با اشاره به وضعیت پروژه بنیاد مسکن در این شهر تأکید کرد: از مسئولان انتظار داریم پروژه بنیاد مسکن بندر امام خمینی را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: این پروژه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان آغاز شد، در ابتدا باعث خوشحالی مردم شد اما هم‌اکنون به دلیل نبود اعتبارات کافی، مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان ایجاد کرده و مردم را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حجت‌الاسلام عبادی گفت: انتظار داریم مسئولان استانی با نگاه ویژه‌ای به این موضوع، شرایط را برای به سرانجام رسیدن این پروژه عمرانی فراهم کنند.

کد مطلب 6965343

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