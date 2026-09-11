به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم بندر امام خمینی از مسئولان شهرستان و مدیران ارشد صنایع پتروشیمی این است که توجه ویژهای به پروژههای عمرانی این شهر داشته باشند و سهم ویژهای در اعتبارات عمرانی شورای راهبردی صنایع پتروشیمی اختصاص داده شود.
وی افزود: متأسفانه باید اعتراف کنیم که امروز بندر امام خمینی از مشکلات عدیدهای در حوزه عمران و زیرساخت رنج میبرد که نیازمند توجه ویژه است تا مقداری از مشکلات کاهش پیدا کند.
امام جمعه بندر امام خمینی ادامه داد: سال گذشته با همت مسئولان پروژههای خوبی در حوزه ورزش، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، برق و فرهنگی مصوب شد که عملیات اجرایی برخی از آنها آغاز شد اما پیشرفت زیادی ندارند و برخی نیز در حد مصوبه باقی ماندهاند.
حجتالاسلام عبادی تأکید کرد: انشاءالله با همت مسئولان، عملیات اجرایی این پروژهها آغاز و پیشرفت آنها دارای سرعت بیشتری شود که میتواند در توسعه و پیشرفت این شهر تأثیر چشمگیری داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای جریان مقاومت در یمن، برخورداری از ایمان قوی و الگوگیری از قیام عاشورای حسینی در مواجهه با دشمنان است.
امام جمعه بندر امام خمینی یادآور شد: یمنیها از نهضت حسینی آموختهاند که مقاومت تنها راه مقابله با دشمن است و این راهبرد که برگرفته از انقلاب اسلامی ملت ایران است، آنها را به پیروزیهای بزرگ رسانده است. پیروزی محور مقاومت در یمن، پیروزی تمام جبهه مقاومت و همه ملتهای آزاده به شمار میآید.
وی در پایان گفت: هرچند با توجه به جنایت دشمن آمریکایی - صهیونی در حمله به برخی از شرکتهای پتروشیمی، باید انتظار منطقی داشته باشیم و انتظار خارج از ظرفیت مورد انتظار نیست.
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