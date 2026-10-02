پیام تسلیت ولایتی به وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی به وزیر امور خارجه تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:



برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی

وزیر محترم امور خارجه



خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان، سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، موجب تأسف و تأثر فراوان اینجانب گردید.



این ضایعه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه‌ی مغفوره علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان ،صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.



علی اکبر ولایتی