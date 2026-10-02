اقتدار پلیس باید امنیت مجرمان را سلب و آرامش مردم را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با اشاره به جایگاه و مأموریت نیروی انتظامی، اظهار کرد: اهمیت هر نهاد و مجموعه‌ای به اهمیت رسالت و مسئولیتی بستگی دارد که بر عهده آن گذاشته شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت خطیر تأمین امنیت، برقراری نظم و اجرای قانون در جامعه را بر عهده دارد.

وی با استناد به روایتی از امام جعفر صادق(ع)، امنیت، عدالت و آسایش را از نیازهای اساسی بشر دانست و افزود: انسان برای زندگی به امکانات مختلفی از جمله خوراک، پوشاک، دانشگاه، رسانه و زیرساخت‌های شهری نیاز دارد، اما بهره‌مندی از همه این امکانات زمانی مطلوب است که امنیت در جامعه برقرار باشد.

امام جمعه زنجان ادامه داد: عدالت نیز از نیازهای بنیادین جامعه است و زندگی زمانی برای مردم گوارا خواهد بود که تبعیض، ظلم و ناعدالتی کاهش یافته و اختلافات طبقاتی به حداقل برسد.

اقتدار پلیس به معنای برخورد خشن نیست

حسینی با تأکید بر ضرورت برخورداری نیروی انتظامی از اقتدار و عدالت‌محوری، تصریح کرد: اقتدار مورد نیاز پلیس به معنای برخورد خشن یا استفاده بی‌ضابطه از قدرت نیست، بلکه اقتدار باید به‌گونه‌ای باشد که قانون‌شکنان و مجرمان احساس ناامنی کنند و شهروندان قانون‌مدار از امنیت و آرامش برخوردار باشند.

وی افزود: اگر در جامعه افراد بی‌گناه احساس ناامنی کنند و افراد زورگو و قانون‌شکن آسوده باشند، هدف اصلی تأمین امنیت محقق نشده است؛ بنابراین پلیس باید در جایگاه مجری قانون و برقرارکننده نظم و عدالت، امنیت شهروندان را تأمین و با مجرمان برخورد کند.

حسینی با قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی با تکیه بر باورهای مکتبی، روحیه جهادی و انقلابی، در دوران دفاع مقدس و همچنین حوادث و چالش‌های سال‌های اخیر در کنار مردم و سایر نیروهای مسلح برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده‌اند.

توسعه روستا بدون اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز ملی روستا و عشایر، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های روستایی و عشایری تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت ایرانی آباد و قدرتمند نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است و روستاها و جامعه عشایری سهم مهمی در این مسیر دارند.

وی با بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت روستاییان صرفاً با ایجاد زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، افزود: آب، برق، گاز، راه، مدرسه و خانه بهداشت برای زندگی روستایی ضروری است، اما اگر اقتصاد پایدار در روستا شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت جوانان و ساکنان روستاها در محل زندگی خود ماندگار شوند.

حسینی تصریح کرد: مسائل روستاها یکسان نیست و برای هر منطقه باید نظام مسائل و ظرفیت‌های همان روستا شناسایی شود. ممکن است یک روستا به راه مناسب نیاز داشته باشد و روستای دیگری برای حضور در زنجیره ارزش تولید به صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی نیازمند باشد.

وی ادامه داد: توسعه روستایی لزوماً به معنای ایجاد کارخانه در همه مناطق نیست، بلکه می‌توان با تشکیل خوشه‌های تولیدی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و مجموعه‌های مردم‌نهاد و توانمندسازی روستاییان، اقتصاد محلی را تقویت کرد.

روستاییان باید سهم بیشتری از ارزش محصولات خود داشته باشند

امام جمعه زنجان با اشاره به مشکلات موجود در زنجیره ارزش محصولات روستایی، گفت: گاهی روستاییان بیشترین ریسک و هزینه تولید را متحمل می‌شوند، اما سهم کمتری از ارزش نهایی محصول نصیب آنان می‌شود و واسطه‌ها از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند.

حسینی افزود: اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی، توانمندسازی تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در مراحل مختلف تولید، فرآوری، عرضه و بازاریابی است.

وی گردشگری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم توسعه روستاهای استان دانست و اظهار کرد: برخی روستاهای زنجان از ظرفیت گردشگری قابل‌توجهی برخوردارند و می‌توانند به اندازه یک شهرستان زمینه جذب گردشگر و ایجاد درآمد داشته باشند.

حسینی با اشاره به روستای خوئین از توابع شهرستان ایجرود، گفت: این روستا دارای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ارزشمندی از جمله شهر زیرزمینی، حمام تاریخی و مساجد متعدد است و از گذشته نیز جایگاه علمی و مذهبی داشته است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مردم و مسئولان شناخت کافی از ظرفیت‌های مناطق خود نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت گردشگران سایر استان‌ها و کشورهای دیگر نیز با این جاذبه‌ها آشنا شوند.

امام جمعه زنجان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی نیازمند راه مناسب، امکانات مورد نیاز و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است و تحقق این هدف به همکاری مسئولان، مردم و مجموعه‌های مردم‌نهاد نیاز دارد.

ضرورت تقویت اجتماعات فراگیر مردمی

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و درگیری‌های هفت ماه گذشته، بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شکاف، انسجام جامعه را تضعیف کند، تقویت همبستگی اجتماعی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: در اجتماعات مردمی و برنامه‌های میدانی باید برای حضور گروه‌های مختلف جامعه برنامه‌ریزی شود و از ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان، مسئولان، کودکان و نوجوانان استفاده شود.

حسینی ادامه داد: این اجتماعات نباید به گروه محدودی از افراد با ظاهر یا سلیقه مشابه محدود شود، بلکه حضور افراد با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی جامعه ایران، تصریح کرد: باید زمینه حضور افراد با سلایق و اندیشه‌های مختلف فراهم شود و از رفتارها و اظهارنظرهایی که موجب دوقطبی شدن جامعه یا خارج کردن افراد از دایره انقلاب می‌شود، پرهیز کرد.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به بازتاب جهانی پیام مظلومیت مردم غزه و فلسطین پس از عملیات طوفان‌الاقصی، گفت: این رویداد توانست پیام مظلومیت مردم غزه و فلسطین را به نقاط مختلف جهان منتقل کند و آثار فرهنگی و تمدنی آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.

حسینی در ادامه به موضوع جابه‌جایی خانوارهای ساکن کوی فلسطین زنجان اشاره کرد و افزود: از حدود ۱۳۰ خانوار ساکن این منطقه، تاکنون بیش از ۴۰ خانوار جابه‌جا شده‌اند.

وی گفت: هفته گذشته به همراه مدیرکل راه و شهرسازی از واحدهای مسکونی در حال ساخت برای این خانوارها بازدید شد و بر اساس وعده مسئولان، بخش قابل توجهی از واحدها تا پایان سال جاری و واحدهای باقی‌مانده حداکثر تا مهرماه سال ۱۴۰۶ تحویل داده خواهد شد.

نماز باید از عبادت فردی به مسئولیت اجتماعی تبدیل شود

امام جمعه زنجان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز، اظهار کرد: نماز تنها یک عمل عبادی فردی نیست، بلکه می‌تواند در پالایش جامعه، گسترش مهربانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

حسینی با اشاره به نقش معنویت در دوران دفاع مقدس، افزود: ایستادگی رزمندگان اسلام تنها متکی به تجهیزات و امکانات نظامی نبود، بلکه در کنار مجاهدت‌ها، ارتباط با مسجد، محراب و نماز نیز در تقویت روحیه و اراده آنان نقش داشت.

وی ادامه داد: امروز نیز خانواده، مسجد، محله، مدرسه، ادارات، رسانه‌ها و مجموعه حاکمیت در قبال ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نماز مسئولیت دارند و باید برای احیای نماز در جامعه همکاری کنند.

حسینی با بیان اینکه نماز باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود داشته باشد، گفت: نماز حقیقی می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توجه به حقوق دیگران، امر به معروف و نهی از منکر و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی با اشاره به تکرار صفات «رحمان» و «رحیم» در سوره حمد، خاطرنشان کرد: جامعه توحیدی باید جلوه‌گاه رحمت و مهربانی باشد و هر اندازه عطوفت و توجه به حقوق دیگران در جامعه افزایش یابد، زمینه بروز تخلفات و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

امام جمعه زنجان تأکید کرد: مؤمنی که نسبت به دیگران احساس مسئولیت و مهربانی دارد، نباید با رفتارهایی مانند تخلفات رانندگی و سبقت‌های غیرمجاز، جان و آرامش دیگران را به خطر بیندازد.

حسینی در پایان گفت: هدف از اقامه نماز و تقویت ارزش‌های دینی، حرکت جمعی برای ساخت جامعه‌ای در تراز آرمان‌های پیامبر اکرم(ص)، مکتب علوی و فرهنگ مهدوی است.