به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد، با اشاره به سیزدهم مهرماه، روز نیروی انتظامی، اظهار کرد: برخی نیازها برای نوع بشر است و مختص گروه خاصی نیست؛ امام جعفر صادق(ع) می‌فرمایند: «ثَلاثَةُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَمْنُ و َالْعَدْلُ و َالْخِصْبُ»؛ سه چیز است که همه مردم به آن‌ها نیاز دارند: امنیت، عدالت و آسایش.

وی افزود: اهمیت هر انسانی به قدر آن مسئولیتی است که بر دوش می‌گیرد و این انسان، مجموعه یا سازمان نیز به همان اندازه اهمیت پیدا می‌کند؛ مأموریت نیروی انتظامی برقراری امنیت در جامعه است و همه چیز در گرو امنیت است.

امام جمعه محمودآباد با تأکید بر اینکه نباید امنیت را محدود به امنیت جانی کرد، تصریح کرد: امنیت فرهنگی، سیاسی و ابعاد دیگر نیز با این نهاد ارتباط دارد.

موسوی ادامه داد: انسانی که مست قدرت و ثروت شده و لاابالی‌گری می‌کند، در جامعه فساد و تباهی به وجود می‌آورد، منحرف شده و روح و روان خانواده‌ها را متلاشی می‌کند، باید توسط نیروی انتظامی مقتدرانه سر جای خود نشانده شود.

وی تأکید کرد: قاطعیت و اقتدار نیروی انتظامی باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد.

شرایط جنگ در منطقه همچنان بحرانی است

امام جمعه محمودآباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شرایط جنگ و مذاکرات گفت: شرایط جنگ در منطقه همچنان در نقطه بحرانی خود قرار دارد و سطح آمادگی تجهیزات و نیروهای مستقر در منطقه نشان‌دهنده آمادگی برای یک اقدام جدی است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مانع برای آمریکایی‌ها، خستگی و فرسودگی نیروهای نظامی آنها در منطقه است، ادامه داد: در صورت وقوع جنگ مجدد، برآوردهای داخلی نشان می‌دهد ایران در مجموع می‌تواند ضربه کاری‌تر و جدی‌تری به دشمن وارد کند.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به نقش حمایت مردمی در تقابل ایران و آمریکا گفت: بازیگر اصلی در زمین تقابل ایران و آمریکا، تجمعات شبانه و حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمن را در هراس فرو برده است.

وی تأکید کرد: تقویت تجمعات، حضور طیف‌های مختلف و استقامت در برابر دشمن، وظیفه ملی، انسانی و دینی است.

موسوی با اشاره به خروج آمریکا از عراق بیان کرد: این استقامت ملت‌ها است که موجب نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد و اخراج آمریکا از منطقه را رقم خواهد زد که مصداق بارز آن خروج آمریکا از عراق است.

وی افزود: آمریکا پس از ۲۰ سال اشغالگری، بیش از ۵ هزار کشته و بیش از چهار هزار میلیارد دلار هزینه، در اوج نفرت و کینه مردم عراق ناچار به عقب‌نشینی شد.

امام جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: ایمان و اراده ملی مردم باعث عقب‌نشینی دشمن شد و این پیروزی‌ها آغاز راهی طولانی و پرافتخار به سوی آزادی کامل منطقه و قدس شریف است.