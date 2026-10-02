  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال یک‌طرفه می‌شوند

جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال یک‌طرفه می‌شوند

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت 14:00 امروز 10 مهرماه برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، محدودیت تردد در این مسیرها از امروز اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، از ساعت 14:00 امروز تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع خواهد شد.

محبی ادامه داد: همچنین از ساعت 16:00، مسیر (شمال به جنوب) این محورها به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود تا امکان تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی جریان عبور و مرور فراهم شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط عبور و مرور به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت و پس از آن، تردد در هر دو مسیر مطابق روال معمول برقرار می‌شود.

وی درباره وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: در حال حاضر در برخی محورهای کشور ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده و در تعدادی از جاده‌های کوهستانی نیز شاهد بارش باران هستیم.

محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.

کد مطلب 6965378
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها