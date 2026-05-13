جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: به دلیل ایجاد ترافیک سنگین(۵ کیلومتر) در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، به‌منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور مسافران، از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت چالوس به تهران (شمال به جنوب) ممنوع خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه اظهار داشت: این محدودیت تا زمان روان‌سازی کامل مسیر ادامه داشته و ۲ محور (جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال) در مسیر (جنوب به شمال) به‌ صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد و این طرح تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه دارد.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور گفت: در محور هراز (رفت و برگشت) محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل مهرویلا تا کمالشهر و در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های کمالشهر، استاندارد و پل کلاک نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی افزود: در کمربندی دوم تهران نیز حدفاصل تقاطع محور قدیم تهران–قم تا درسون‌آباد، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت)، به صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین تأکید کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.