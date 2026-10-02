افزایش ۷۵ درصدی کشف سرقت‌ در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی ظهر آدینه در سخنانی در جمع نمازگزاران شاهرودی در مصلای پیامبر اعظم(ص) این شهرستان ضمن گرامی داشت هفته نیروی انتظامی، از توفیقات این نیرو در شهرستان شاهرود به همت نیروهای متدین و خدمتگزار انتظامی خبر داد.

وی با اشاره به مصادیق این خدمات، افزود: به همت نیروهای انتظامی شاهد افزایش 75 درصدی کشف سرقت در شهرستان شاهرود نسبت به سنوات قبل بوده ایم

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه دستگیری سارقان حرفه‌ای و سریالی و همچنین سارقان غیربومی از مهمترین رویکرد های نیروی انتظامی شاهرود در سال های اخیر بوده است، گفت: به همت نیروی انتظامی سارقان حتی از دورترین استان های کشور نیز در شهرستان شاهرود دستگیر شده اند که این نشان از اشراف اطلاعاتی فراجا در خصوص مقابله با جرایم می دهد.

شائینی با بیان اینکه در شاخص دستگیری اراذل و اوباش نیز طی یکسال اخیر افزایش چشم گیری در شهرستان شاهرود داشته ایم، ابراز کرد: نیروی انتظامی برای اراذل و اوباش و برهم زنندگان ناامنی برنامه ویژه دارد و افزایش دستگیری ها و برخورد های شدید با این افراد گواه این مدعی است.

وی همچنین با بیان اینکه برخورد با جرایم خشن و همچنین کشف اسلحه دیگر شاخصی بوده که در یکسال اخیر شاهد رشد آن در شهرستان شاهرود بوده ایم، افزود: رشد این شاخص ها به معنای رشد جرایم نیست بلکه به معنای افزایش اشراف نیروی انتظامی به لحاظ اطلاعاتی و همچنین عزم جدی در دستگیری و برخورد با متخلفان بوده است.

فرمانده انتظامی شاهرود در ادامه از اجرای طرح های امنیت توسط پلیس در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در قالب این طرح ها با جرایم برهمزننده نظام و امنیت و آرامش جامعه، فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و ... برخورد جدی و عبرت آموز می شود.