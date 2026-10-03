به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد عباس عزیزی ظهر شنبه اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی چندماهه و متمرکز ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی یک باند قاچاق و توزیع افیونی محرز شد که اعضای این شبکه در حال تدارک انتقال یک محموله تریاک از محورهای شرقی به استان‌های مرکزی کشور هستند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران مسیر تردد سوداگران مرگ شناسایی و اطلاعات لازم در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان‌ و بلوچستان قرار گرفت که در نهایت در یک عملیات غافلگیرانه و هماهنگ خودروی سواری حامل محموله در مبادی ورودی شهر دلگان متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان تصریح کرد: در بازرسی تخصصی از این خودرو مقدار ۱۳ کیلوگرم تریاک با لفافه که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مرجع قضایی شدند، خاطرنشان کرد: تبادل به‌موقع داده‌های اطلاعاتی و هم‌پوشانی عملیاتی میان رده‌های انتظامی استان‌ها رویکردی اثربخش در ضربه زدن به سر شبکه‌ها و انهدام باندهای منطقه‌ای قاچاق مواد مخدر است.