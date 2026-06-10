اجرای ۲ طرح ضربتی در شاهرود؛ ۶۲ نفر دستگیر و ۹۵ موتورسیکلت توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از اجرای دو طرح ضربتی طی بازه ۷۲ ساعت در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: رویکرد این طرح ها ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است.

وی به توقیف ۹۵ دستگاه موتورسیکلت در شاهرود اشاره داشت و ادامه داد: تخلف این راکبان ایجاد حرکات نمایشی و پر خطر و مزاحمت برای شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید به اینکه طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف برای پیشگیری از ایجاد خطرات جانی و پاسخگویی به مطالبات مردم انجام گرفت، توضیح داد: این راکبان به مراجع قضایی معرفی شدند.

شائینی از دستگیری ۶۲ نفر اراذل و اوباش در نقاط مختلف شاهرود خبر داد و اضافه کرد: هدف این طرح افزایش امنیت عمومی و برخورد قاطع با هنجار شکن ها بوده است.

وی از کشف تعداد زیادی سلاح سرد شامل قمه، چاقو و ادوات ممنوعه از متهمان خبر داد و تصریح کرد: با کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد بدون مماشات با آن ها برخورد می شود.