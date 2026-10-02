موسوی: اولویت مسئولان باید اشتغال و معیشت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: امنیت بالاترین نعمت الهی است و اگر امنیت نباشد، هیچ شغل و مسئولیتی نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند. اهل بیت (ع) فرمودند دو نعمت است که قدرشان مجهول می‌ماند؛ صحت و سلامتی و امنیت.

وی در ادامه افزود: از همه زحمات نیروی انتظامی در سطح شهرستان به‌ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی که در نماز جمعه نظم و انضباط را برقرار می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. اما واقعیت این است که اگر از وضعیت معیشت این عزیزان باخبر باشید، بسیار تعجب می‌کنید که در نظام اسلامی کسانی که متولی امنیت هستند، نباید معیشتی این‌چنینی داشته باشند.

امام جمعه اسفراین تصریح کرد: از مسئولان استانی و شهرستانی و به‌ویژه رسانه‌ها می‌خواهم که اگر این عزیزان به خاطر متانت خود چیزی نمی‌گویند، اما بقیه وظیفه دارند در رابطه با معیشت این عزیزان فکر اساسی کنند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت اجلاسیه نماز گفت: ایشان فرمودند نماز پشتوانه همه کارهای ماست؛ پشتوانه جنگ، خانواده، مسئولین و اقتصاد ما. خداوند در قرآن فرمود از صبر و نماز کمک بگیرید و اگر به نماز عمل شود، هیچ آسیبی در جامعه نخواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: اگر ما از نماز که ذکر خداست فاصله گرفتیم، زندگی سخت می‌شود. این سنت خداست که باید به آن توجه کرد. همه دستگاه‌ها به‌ویژه مراکز آموزشی وظیفه دارند که اولویت اولشان مسئله نماز بچه‌ها و جوانان باشد و یقین بدانید آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد.

امام جمعه اسفراین با تأکید بر اولویت‌های خدمت به مردم گفت: ما در شرایط جنگ هستیم و در شرایط جنگی باید ملاحظه اولویت‌های خدماتی به مردم را داشته باشیم. بله پرداختن به زیرساخت‌ها خوب است، اما باید ببینیم اولویت مردم ما چیست.

وی خاطرنشان کرد: حداقل پنج سال است که به عنوان خادم شما در این شهرستان هستم و از همان وقت وعده می‌دهند که آلبلاغ راه می‌افتد. اگر راه بیفتد، پانصد جوان سر کار می‌روند. اگر گیر محیط زیست یا منابع طبیعی است، خودتان بنشینید حل کنید. مردم انتظار دارند فردا اعلام کنند که پانصد نفر برای آلبلاغ نیاز به ثبت‌نام دارند.

امام جمعه اسفراین افزود: مسئله بعدی گرانی است. چرا باید گرانی افسارگسیخته مردم را اذیت کند؟ چرا باید در مرکز استان مدیرکل صنعت و معدن اعلام کند که ده هزار و هشتصد و سی و دو بازرسی داشته‌ایم اما در شهرستان این‌گونه نباشد؟ انتظار می‌رود بازرسی و دقت نظر بیشتری در شهرستان‌ها صورت گیرد تا مردم این‌قدر مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

موسوی در پایان گفت: در مسئله مسکن نیز چرا باید جوانان ما به خاطر معطل شدن، اجاره‌بها روز به روز افزایش یابد؟ چرا باید در شهرستان حتی یک زمین برای افزایش جمعیت و جوانی جمعیت داده نشود؟ این‌ها اولویت کاری ماست و مسئولین باید نسبت به این قضیه توجه جدی داشته باشند. نیروهای نظامی و امنیتی ما به خوبی به وظیفه خود عمل کردند، اما شما مسئولین باید در جنگ اقتصادی و فرهنگی که دشمن به دنبال آن است، کاری کنید که پیروز شوید.