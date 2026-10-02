به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سراوان اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این رزمایش جلوه‌ای از بصیرت، آمادگی و اقتدار ملت ایران بود و نشان داد مردم در دفاع از امنیت، عزت و آرمان‌های کشور همچنان حضوری فعال دارند.

امام جمعه موقت سراوان، افزود: حضور مردم و همراهی آنان با برنامه‌های دفاعی و اجتماعی، پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی دارد و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها، مسیر ایستادگی و مقاومت را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ملت ایران سال‌ها با تهدیدها و فشارهای آمریکا مواجه بوده، اما با اتکا به خداوند، وحدت ملی و توانمندی‌های داخلی در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

وی ادامه داد: تجربه بدعهدی آمریکا برای ملت ایران روشن است و باید بیش از گذشته بر ظرفیت‌های داخلی، جوانان و توانمندی‌های کشور تکیه کرد.

قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی

سابکی با گرامیداشت هفته فرماندهی انتظامی، از تلاش و رشادت نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت عمومی قدردانی کرد و گفت: نیروهای انتظامی در خط مقدم حفظ نظم، امنیت و آرامش جامعه قرار دارند و در انجام وظایف خود با خطرات و دشواری‌های فراوانی مواجه هستند.

وی افزود: امنیت عمومی حاصل تلاش مجموعه‌ای از نیروهای خدوم و فداکار است و مأموران انتظامی با حضور شبانه‌روزی در نقاط مختلف برای صیانت از جان، مال و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

امام جمعه موقت سراوان با اشاره به فداکاری شهدای عرصه نظم و امنیت اظهار کرد: این شهدا بالاترین هزینه را برای پاسداشت امنیت مردم پرداخت کرده‌اند و یاد و نام آنان باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.

تأکید بر نهادینه‌کردن فرهنگ نماز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نماز گفت: نماز یکی از مهم‌ترین ارکان بندگی و ارتباط انسان با خداوند است و نباید در میان مشغله‌های زندگی مورد غفلت قرار گیرد.

سابکی با اشاره به تأکیدات امام شهید بر اهمیت نماز خاطرنشان کرد: نماز تنها یک تکلیف فردی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تربیت انسان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و مقاوم باشد و خانواده‌ها باید برای نهادینه‌کردن فرهنگ نماز در میان فرزندان و نسل جوان اهتمام بیشتری داشته باشند.

امام جمعه موقت سراوان در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که ارتباط خود را با خداوند تقویت کند، در برابر سختی‌ها و توطئه‌ها نیز استوارتر خواهد بود و فرهنگ نماز باید در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم قرار گیرد.