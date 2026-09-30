به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۶ واحد مرغداری گوشتی با حضور نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، فرماندار سراوان، معاون بهبود تولیدات دامی و جمعی از مسئولان و بهره‌برداران در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این واحدها با سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی احداث شده‌اند و با آغاز فعالیت آنها، سالانه ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار قطعه مرغ و یک‌هزار و ۱۰۰ تن گوشت سفید به چرخه تولید استان افزوده می‌شود.

علیرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در آیین افتتاح یکی از این واحدها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، توسعه زیرساخت‌های حوزه دام و طیور را از اولویت‌های راهبردی این سازمان برای تحقق امنیت غذایی پایدار عنوان کرد.

وی افزود: با راه‌اندازی این واحدها و تداوم حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود سیستان و بلوچستان تا پایان سال جاری در تأمین گوشت سفید به خودکفایی کامل برسد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید مرغ در حوزه شهرستان‌های سراوان گفت: ظرفیت تولید مرغ در این منطقه اکنون به ۱۴ هزار تن در سال رسیده که نیاز مصرفی شهرستان‌های این حوزه را به‌طور کامل تأمین می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بر تکمیل زنجیره ارزش تولید تأکید کرد و هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید به این بخش را عاملی برای افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار صنعت طیور دانست.