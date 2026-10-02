مسئولان در اقتصاد، فرهنگ و فضای مجازی آرایش جنگی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر حیدری جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تاکستان در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ضیاءآباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته فراجا، از تلاش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد.

وی با اشاره به حضور نیروهای مسلح در مرزها و مناطق مختلف کشور اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان و فرزندان مردم در نیروهای مسلح آرایش جنگی گرفته‌اند و شبانه‌روز پای سامانه‌های پدافندی، راداری و دفاعی از آسمان و سرزمین کشور حراست می‌کنند، مسئولان نیز باید در حوزه‌های مختلف پای کار باشند.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تاکستان افزود: مسئولان باید در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و فضای مجازی آرایش جنگی بگیرند و با کار شبانه‌روزی و جهادی برای حل مسائل کشور اقدام کنند.

حیدری با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: مسئولان نباید با روایت ضعف، سیگنال ضعف به دشمن ارسال کنند، بلکه باید با قدرت و جدیت پای نظام و انقلاب بایستند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح و رزمندگان در طول سال‌های گذشته برای حفظ امنیت کشور هزینه داده‌اند، ادامه داد: عزت و اقتدار امروز ایران مرهون ایثارگری شهدا، رزمندگان و جانبازان و درس‌های استقامت آنان است.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تاکستان با اشاره به مسیر ترسیم‌شده برای کشور از سوی رهبر انقلاب گفت: از نظر برنامه و سیاست‌گذاری، کشور با کمبود مواجه نیست و آنچه نیاز داریم همت مسئولان و کار جهادی است.

حیدری با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهیدان حسن طهرانی‌مقدم، حسین لشکری و فرماندهان شهید نیروهای مسلح، بر ضرورت الگوگیری مسئولان از روحیه جهادی و مقاومت آنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به احتمال تکرار اقدام نظامی از سوی دشمن اظهار کرد: اگر دشمن بار دیگر بخواهد اقدام خود را تکرار کند، جغرافیای نبرد و نوع سلاح و تجهیزاتی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تاکستان با اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز گفت: رفتار این کشورها در همراهی با دشمنان آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

حیدری در ادامه، فرهنگ مقاومت و ایستادگی را محدود به ایران ندانست و گفت: این فرهنگ امروز در یمن، لبنان و عراق نیز نمود پیدا کرده و در هر نقطه‌ای که گسترش یافته، به عنوان جریان مقاومت و ایستادگی شناخته شده است.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه نیز افزود: پشتیبانی مردم، دلگرمی رزمندگان است و حضور مردم در صحنه یکی از عوامل مهم تقویت روحیه نیروهای مسلح به شمار می‌رود.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی و تبریک هفته فراجا گفت: نیروهای انتظامی در مرزهای کشور و مناطق مختلف، در کنار سایر نیروهای مسلح برای ایجاد امنیت پایدار تلاش می‌کنند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم کرده‌اند.

حیدری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه استقامت و مقاومت، از مردم و مسئولان خواست با حفظ وحدت و حضور در صحنه، در مسیر تقویت امنیت و اقتدار کشور گام بردارند.