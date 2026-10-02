امنیت مردم با حضور هوشمندانه پلیس و مشارکت شهروندان پایدار می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد طراقیه در بین نمازگزاران گرگانی با تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: امنیت از ارزشمندترین نعمت‌های الهی است و قوام زندگی فردی و اجتماعی جامعه به آن وابسته است؛ از این رو پلیس در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، وظیفه دارد با حضور مستمر و هوشمندانه از امنیت و آرامش مردم صیانت کند.

وی با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال، افزود: «پلیس مجاهد، ملت مبعوث» صرفاً یک شعار نیست، بلکه رویکردی عملیاتی است که بر خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حقوق مردم استوار شده است.

فرمانده انتظامی گلستان ادامه داد: مأموران انتظامی در قالب مأموریت‌های مختلف، از گشت‌های انتظامی و پیشگیری گرفته تا حضور در نقاط دوردست، مرزها و جاده‌ها، به صورت شبانه‌روزی برای ایجاد محیطی امن برای شهروندان و مقابله با قانون‌شکنان فعالیت می‌کنند.

طراقیه یکی از مأموریت‌های مهم پلیس را صیانت از امنیت بازار و اصناف دانست و گفت: بازار یکی از ارکان اصلی معیشت مردم است و تأمین امنیت این بخش از وظایف جدی پلیس به شمار می‌رود.

وی افزود: تأمین امنیت محیط‌های آموزشی نیز از دیگر اولویت‌های انتظامی است و پلیس تلاش می‌کند مدارس و دانشگاه‌ها در فضایی امن به فعالیت خود ادامه دهند.

فرمانده انتظامی گلستان همچنین از استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت خبر داد و اظهار کرد: برخورد با این پدیده با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و انتظامی دنبال می‌شود و هدف آن افزایش امنیت عمومی و کاهش زمینه‌های وقوع جرم است.

طراقیه با اشاره به مأموریت مرزبانان استان گفت: نیروهای مرزبانی در نوار مرزی زمینی و دریایی گلستان با هوشیاری تحرکات مشکوک را رصد می‌کنند و از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست دارند.

وی همچنین ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی راه‌ها را از دیگر مأموریت‌های پلیس برشمرد و افزود: همکاران پلیس راه و راهور در راستای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی تردد شهروندان فعالیت می‌کنند.

فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: رصد تخصصی فضای مجازی نیز به صورت شبانه‌روزی از سوی کارشناسان پلیس فتا انجام می‌شود تا با تهدیدها و جرائم این حوزه مقابله شود.

طراقیه با اشاره به رویکرد انتظامی استان برای استفاده از فناوری‌های نوین گفت: هوشمندسازی پلیس، اقتدار قانونمند و ارتقای اخلاق حرفه‌ای از محورهای تحول در ساختار انتظامی استان است.

وی تأکید کرد: اقتدار پلیس باید در چارچوب قانون، اخلاق حرفه‌ای و احترام به مردم معنا پیدا کند؛ به گونه‌ای که در برابر قانون‌شکنان بازدارنده و در برابر شهروندان، چهره‌ای گشاده و حمایتگر داشته باشد.

فرمانده انتظامی گلستان با تأکید بر مردم‌محوری پلیس گفت: مشارکت شهروندان در تأمین امنیت اهمیت زیادی دارد و مردم می‌توانند از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس، در این فرایند نقش‌آفرینی کنند.

طراقیه با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ اظهار کرد: سامانه ۱۱۰ برای دریافت فوری گزارش‌های شهروندان در شرایط احساس خطر و ناامنی در نظر گرفته شده و سامانه ۱۹۷ نیز مسیر ارتباط مستقیم مردم با پلیس برای ارائه انتقادها، پیشنهادها، درخواست‌ها و تقدیرهاست.

وی افزود: پلیس، نظرات مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای اصلاح و ارتقای عملکرد خود می‌داند و تکریم شهروندان، صیانت از حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی را از اصول اساسی مأموریت خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی گلستان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مختلف در تأمین امنیت استان، از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه، استاندار، دستگاه قضایی، مجموعه اطلاعاتی، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و مرزبانی قدردانی کرد.

طراقیه با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، گفت: امید است مجموعه انتظامی استان بتواند با حفظ آمادگی، قانونمداری و تقویت ارتباط با شهروندان، در مسیر صیانت از امنیت و آرامش جامعه گام بردارد.