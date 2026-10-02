ترافیک در محور جنوب گیلان روان اما پر حجم است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصاویر زنده دوربین‌های نظارتی و گزارش‌های دریافتی از همکاران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان، هم‌اکنون ترافیک در محور جنوب گیلان محدوده رشت-پلیس راه به امامزاده هاشم له سمت رودبار روان اما پرحجم گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی ورودی شهر رودبار افزود: ترافیک در این محدوده نیز پرحجم گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.

مرادی همچنین از آمادگی مرکز مدیریت راه‌های استان برای ارائه آخرین اطلاعات جوی و ترافیکی خبر داد و گفت: شماره تلفن ۱۴۱ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات رانندگان درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای ارتباطی گیلان و استان‌های همجوار است.