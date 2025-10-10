مرادی: ترافیک در آزاد راه رشت - قزوین پرحجم اما روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی آزادراه رشت-قزوین محدوده پلیس راه تا امامزاده هاشم و ورودی رودبار گفت: در حال حاضر ترافیک در این آزادراه پرحجم اما روان است و رانندگان باید با دقت و احتیاط بیشتری در این مسیر تردد کنند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای خودروها و شرایط جوی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و داشتن صبر و حوصله از سوی رانندگان، نقش مهمی در کاهش حوادث و روان‌سازی ترافیک خواهد داشت.

مرادی همچنین از رانندگان خواست در صورت امکان زمان تردد خود را مدیریت کرده و از سفرهای غیرضروری در ساعات پرترافیک خودداری کنند تا از بار ترافیکی کاسته شود.