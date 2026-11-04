فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌ها، در حال حاضر تردد در بیشتر محورهای استان روان و بدون مشکل است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای اصلی گیلان افزود: در محورهای جنوبی استان، به‌ویژه مسیر قزوین به سمت مرکز استان، ترافیک روان است و در محور رشت به انزلی و همچنین محورهای شرقی استان در محدوده رشت، لاهیجان و لنگرود نیز مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با بیان اینکه در محورهای غربی استان به سمت فومن و زیاز نیز تردد به‌صورت روان جریان دارد، گفت: در برخی مقاطع این مسیرها ترافیک نیمه‌سنگین مشاهده می‌شود.

مرادی با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در روزهای پایانی هفته تصریح کرد: انتظار می‌رود با نزدیک شدن به ساعات غروب و شب، حجم ترافیک در برخی محورهای استان افزایش یابد و روز جمعه نیز به دلیل افزایش سفرها، شاهد ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مرکز استان، به‌ویژه مسیرهای ورودی از شمال، غرب و شرق گیلان باشیم.

وی ادامه داد: همچنین در محور خروجی استان به سمت قزوین، به‌ویژه محدوده پلیس‌راه تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار، احتمال افزایش بار ترافیکی وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از مسافران و هم‌وطنانی که قصد سفر به استان یا خروج از گیلان به مقصد سایر استان‌های کشور را دارند، خواست پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

مرادی در پایان تصریح کرد: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به‌صورت شبانه‌روزی در سالن عملیات مستقر هستند و آماده پاسخگویی به پرسش‌های شهروندان و مسافران در زمینه وضعیت ترافیکی، شرایط جوی، مشکلات جاده‌ای و سایر موضوعات مرتبط با راه‌ها و حمل‌ونقل برون‌شهری هستند.