البخیتی: تجاوز سعودی به یمن در راستای منافع آمریکا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت که این جنبش بارها خواستار گفتگوی یمنی-یمنی شده، اما در نهایت وضعیت در تعز به سمت انفجار کشیده شد.

البخیتی در ادامه مصاحبه با المیادین افزود: نیروهای مسلح یمن اهمیت و توجه زیادی برای تعز قائل هستند و از مردم این منطقه می‌خواهیم آنچه را در ساحل غربی رخ داد، به یاد داشته باشند.

وی تأکید کرد: تجاوزی که عربستان سعودی علیه یمن انجام می‌دهد، تجاوزی آمریکایی است و در راستای منافع واشنگتن قرار دارد.

این مقام ارشد یمنی همچنین گفت: بارها به امارات توصیه کرده‌ایم که به بیطرفی پایبند باشد و وارد درگیری با یمن نشود.

البخیتی هشدار داد: رژیم صهیونیستی به‌ طور مستمر در تلاش است، دولت‌های عربی را علیه یمن متحد کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ادعاهای ریاض را درباره هدف قرار دادن مقدسات اسلامی از سوی نیروهای مسلح یمن، تکذیب و تصریح کرد که صنعا بر حفاظت از این مقدسات تأکید دارد و هیچ منفعتی در هدف قرار دادن آنها ندارد.

محمد البخیتی همچنین گفت: میانجیگری های اخیر درباره یمن به استثنای میانجیگری عمان، صادقانه نیست. اصرار سعودی‌ها بر ادامه جنگ غیرقابل قبول است و ریاض مانعی بر سر راه هرگونه گفتگوی یمنی-یمنی است.