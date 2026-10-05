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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

افشای حمایت نظامی آمریکا از عربستان در تجاوز به یمن

افشای حمایت نظامی آمریکا از عربستان در تجاوز به یمن

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرد که بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی آمریکایی به عربستان در تجاوز به یمن کمک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز دوشنبه در گزارشی فاش کرد که مزدوران تحت حمایت عربستان و نیروهای ریاض علیه ارتش و مبارزان یمنی اعلام جنگ کرده اند. به گفته مقامات کنونی و پیشین آمریکا، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و به این کشور در ارائه کمک به مزدوران کمک می کنند.

به گفته یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی آمریکایی در مراکز فرماندهی داخل پادشاهی به دولت عربستان سعودی کمک می‌کنند و به تجزیه و تحلیل و انتخاب اهداف در یمن کمک می‌کنند.

نیویورک تایمز افزود: افراد آگاه افزودند که آمریکا همچنین سوخت‌ رسانی هوایی را برای هواپیماهای جنگی سعودی که گشت‌های هوایی انجام می‌ دهند، فراهم می‌کند.

کد مطلب 6968866

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