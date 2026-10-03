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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۳

تداوم پیشروی نیروهای یمنی در محورهای استان تعز

تداوم پیشروی نیروهای یمنی در محورهای استان تعز

مدیر دفتر شبکه المیادین از تداوم پیشروی های نیروهای مسلح یمن در استان تعز یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور در حال پیشروی در شمال استان تعز واقع در جنوب غرب یمن همزمان با مناطق شرقی و جنوبی آن، هستند.

وی اضافه کرد که این دستاوردهای میدانی همزمان با انتشار اخباری در خصوص عملیات نیروهای مسلح یمن علیه فرماندهان نظامی سعودی و هدف قرار دادن مزدوران وابسته به آنها در تعز صورت گرفته است.

مدیر دفتر شبکه المیادین بیان کرد که حملات هوایی عربستان علیه یمن طی روز جمعه شدیدترین حملات بود اما در برابر پیشروی نیروهای مسلح این کشور ناکام ماند.

سخنگوی دولت صنعاء وابسته به جنبش انصارالله یمن نیز گفت که تنها هدف نیروهای مسلح این کشور دشمن سعودی و مزدوان آن است. وی خطاب به ساکنان استان تعز تصریح کرد که حمایت از جان و مال آنها هدف اصلی نیروهای مسلح به شمار می رود.

کد مطلب 6965772

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      6 2
      پاسخ
      کسانیکه برای ازادی سرزمین خویش از دست مزدوران بیگانه می جنگند یقینا پیروزند وهابیت اشغالگر وغرب محکوم به شکستند

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