به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عمر البخیتی»، سخنگوی دولت یمن، با هشدار درباره تداوم انسداد راه‌های اصلی در استان تعز، اعلام کرد که نیروهای وابسته به عربستان سعودی با بستن مسیرهای مواصلاتی و هدف قرار دادن خودروهای غیرنظامی، رفت‌وآمد شهروندان و انتقال مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری را با مشکل مواجه کرده‌اند.

وی تأکید کرد که تمامی راه‌های اصلی منتهی به شهر تعز و مسیرهای خروجی آن باز و تأمین شده است و مسئولیت ایجاد اختلال در تردد شهروندان بر عهده نیروهای وابسته به عربستان است.

وی با اشاره به اعلام مسدود شدن ۱۹ مسیر و گذرگاه حیاتی در استان تعز از سوی مزدوران عربستان، نسبت به ادامه این اقدامات و پیامدهای انسانی آن برای ساکنان این شهر هشدار داد.

سخنگوی دولت یمن همچنین اعلام کرد که خودروهای شهروندان در مسیرهای مواصلاتی هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌گیرند؛ اقداماتی که امنیت غیرنظامیان و انتقال کالاهای اساسی را تهدید می‌کند.

البخیتی در پایان، با هشدار درباره هرگونه اقدام نظامی ماجراجویانه در شهر پرجمعیت تعز، خواستار پرهیز از تشدید درگیری‌ها، اولویت دادن به منافع عمومی و جلوگیری از خونریزی شد.