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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

دولت عراق: مجوز روزانه ۴۰ پرواز بین نجف و ایران صادر شد

دولت عراق: مجوز روزانه ۴۰ پرواز بین نجف و ایران صادر شد

دولت عراق از دستیابی به معافیتی برای انجام ۴۰ پرواز در روز از مبدأ و به مقصد فرودگاه نجف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت عراق در بیانیه ای از دست یافتن به معافیتی خبر داد که بر اساس آن روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به ‌استثنای ماهان ایر، انجام می‌شود.

در بیانیه دولت عراق آمده است: این معافیت برای تسهیل تردد مسافران از مبدأ و به مقصد عراق و حمایت از نیازهای بشردوستانه و پزشکی اعطا شده است.

طبق این بیانیه، نخست وزیر عراق از پاسخ مثبت دولت آمریکا و همکاری آن در اعطای معافیت درخواستی قدردانی کرده است.

دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد که این کشور روابط خود را بر اساس منافع ملتش و اصرار بر برقراری روابط متوازن و مثبت با کشورها بنا می‌کند.

پیشتر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی عراق می‌تواند تحت یک مجوز محدود، پروازهای مسافری میان ایران و عراق را از سر بگیرد؛ مشروط بر اینکه این پروازها تنها از فرودگاه بین‌المللی نجف انجام شده و به همین فرودگاه بازگردند.

کد مطلب 6965577

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