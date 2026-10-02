به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق ازسرگیری پروازها به مقصد جمهوری اسلامی ایران را گامی مهم در جهت تعمیق مناسبات دیپلماتیک و تقویت مشارکت راهبردی میان بغداد و واشنگتن بر پایه احترام متقابل توصیف کرد.

حسین با تمجید از آنچه «درک طرف آمریکایی نسبت به اهمیت احترام به آزادی‌های مذهبی و تسهیل تردد زائران به اماکن مقدس» نامید، تصریح کرد که این اقدام به تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌ها و مشارکت پایدار میان عراق و ایالات متحده بر مبنای احترام متقابل کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید مجدد بر سیاست‌های حاکمیتی کشورش، بر پایبندی کامل دولت بغداد به انحصار سلاح در دست دولت و نهادهای قانونی و رسمی تاکید کرد.