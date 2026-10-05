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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

موعد از سرگیری پروازهای هواپیمایی عراق به ایران اعلام شد

موعد از سرگیری پروازهای هواپیمایی عراق به ایران اعلام شد

منابع عراقی اعلام کردند که پروازهای هواپیمایی عراق به ایران از سرگرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، منابع عراقی اعلام کردند که پروازهای هواپیمایی عراق به ایران از سرگرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، هواپیمایی عراق پروازهای مستقیم خود به ایران را از پنجشنبه از سرمی‌گیرد.

وزارت حمل‌ونقل عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که اداره شرکت هواپیمایی عراق تصمیم گرفت که پروازهای مستقیم ناوگان ملی عراق به جمهوری اسلامی ایران را از پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ از سر بگیرد.

این وزارتخانه افزود که این طرح عملیاتی جدید شامل پروازهای روزانه و منظم میان فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف و فرودگاه‌های مشهد، تهران و اصفهان خواهد بود که به تسهیل جابه‌جایی مسافران و فراهم کردن گزینه‌های منظم حمل‌ونقل هوایی میان عراق و شهرهای ایران کمک خواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شد که ازسرگیری پروازها در چارچوب تلاش‌های وزارت حمل‌ونقل برای فعال‌سازی مجدد حمل‌ونقل هوایی و تقویت ارتباطات هوایی میان عراق و مقاصد مختلف منطقه‌ای انجام می‌شود.

کد مطلب 6968684

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