قدردانی العامری از نخست وزیر عراق برای پیگیری ازسرگیری پروازهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، محمد رعد مدیر دفتر رسانه‌ای دبیرکل سازمان بدر در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از توافق دولت عراق برای انجام روزانه ۴۰ پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، «هادی العامری» از تلاش های نخست‌وزیر در این زمینه قدردانی کرده است.

وی به پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: رویکرد اصیل عراق بر پیوستگی و همبستگی مبتنی است و پیوندهای تاریخی و پل‌های ارتباطی ملت عراق و ایران قطع شدنی نیست، چراکه ایران و عراق جدایی ناپذیرند.

سخنان العامری ساعتی پس از آن بیان می شود که عراق با برقراری ۴۰ پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف به استثنای هواپیمایی ماهان موافقت کرد.

قدردانی حکیم از نخست‌وزیر عراق برای ازسرگیری پروازهای ایران



سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در بیانیه ای به موافقت دولت بغداد با ازسرگیری پروازها از ایران به فرودگاه نجف و از مبدأ آن واکنش نشان داد و از تلاش‌های دولت و پیگیری‌های علی فالح الزیدی نخست‌وزیر این کشور بابت این مسأله قدردانی کرد.