فرماندار تنگستان: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب با خانواده شهید صفر فرزان، از شهدای حادثه تروریستی درگیری با اشرار در استان کرمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، فرماندار تنگستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صفر فرزان، شهادت این شهید والامقام را سندی از فداکاری و ایستادگی در مسیر دفاع از امنیت کشور دانست و از صبر و استقامت خانواده معظم شهید تجلیل کرد.

سلیمانی اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی و ایثار شهیدانی است که برای دفاع از مردم و میهن اسلامی، جان خود را فدا کردند و خانواده‌های شهدا نیز با صبر و شکیبایی، ادامه‌دهنده راه پرافتخار آنان هستند.

وی افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان و ادای احترام به مقام والای آنان است و مسئولان باید همواره قدردان صبر، ایثار و فداکاری این خانواده‌های ارزشمند باشند.

فرماندار تنگستان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صفر فرزان، برای خانواده معظم این شهید والامقام، سلامتی و سربلندی آرزو کرد.

شهید صفر فرزان در سال ۱۳۸۹ در جریان حادثه تروریستی و درگیری با اشرار در استان کرمان به شهادت رسید.