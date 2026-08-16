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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

سلیمانی: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند

سلیمانی: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم و دیدار با آنان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب با حضور در منزل شهید «مهدی جعفری» در شهر اهرم، از پدر این شهید والامقام که در بستر بیماری است، عیادت و با خانواده معظم شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان در این دیدار، ضمن احوالپرسی و آرزوی سلامتی و بهبودی برای پدر شهید، از صبر، ایثار و همراهی خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم و دیدار با آنان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان است.

سلیمانی: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند


سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی جعفری، بر جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز جامعه، مرهون فداکاری و ایثار شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

در پایان این دیدار، فرماندار تنگستان برای پدر شهید مهدی جعفری آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد و از خداوند متعال برای خانواده معظم این شهید والامقام توفیق و سربلندی مسئلت کرد.

کد مطلب 6918575

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