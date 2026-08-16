به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب با حضور در منزل شهید «مهدی جعفری» در شهر اهرم، از پدر این شهید والامقام که در بستر بیماری است، عیادت و با خانواده معظم شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان در این دیدار، ضمن احوالپرسی و آرزوی سلامتی و بهبودی برای پدر شهید، از صبر، ایثار و همراهی خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم و دیدار با آنان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان است.



سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی جعفری، بر جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز جامعه، مرهون فداکاری و ایثار شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.



در پایان این دیدار، فرماندار تنگستان برای پدر شهید مهدی جعفری آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد و از خداوند متعال برای خانواده معظم این شهید والامقام توفیق و سربلندی مسئلت کرد.