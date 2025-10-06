فرماندار تنگستان: امنیت امروز مدیون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، به همراهی دیگر مسئولین شهرستان، با حضور در منزل خانواده معظم شهید «علی دشتبوری»، یاد و خاطره این شهید والامقام را که در اقدام ناجوانمردانه گروهک‌های تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشتند.

فرماندار تنگستان ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید معزز، اظهار کرد: امنیت و آرامش پایداری که امروز در کشور و مرزهای ما حاکم است، نتیجه مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بی‌منت نیروهای جان بر کف نظامی و خون پاک شهدایی همچون علی دشتبوری است.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا برای ما مسئولین یک افتخار و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های نظام است.

شهید «علی دشتبوری» از شهدای سرافراز نیروی انتظامی شهرستان تنگستان است که در حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، به کاروان شهدا پیوست.