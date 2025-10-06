  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

فرماندار تنگستان: امنیت امروز مدیون خون شهدا است

فرماندار تنگستان: امنیت امروز مدیون خون شهدا است

بوشهر- فرماندار تنگستان ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید معزز، گفت: امنیت امروز کشور مدیون خون شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، به همراهی دیگر مسئولین شهرستان، با حضور در منزل خانواده معظم شهید «علی دشتبوری»، یاد و خاطره این شهید والامقام را که در اقدام ناجوانمردانه گروهک‌های تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشتند.

فرماندار تنگستان ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید معزز، اظهار کرد: امنیت و آرامش پایداری که امروز در کشور و مرزهای ما حاکم است، نتیجه مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بی‌منت نیروهای جان بر کف نظامی و خون پاک شهدایی همچون علی دشتبوری است.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا برای ما مسئولین یک افتخار و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های نظام است.

شهید «علی دشتبوری» از شهدای سرافراز نیروی انتظامی شهرستان تنگستان است که در حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، به کاروان شهدا پیوست.

کد خبر 6614017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها