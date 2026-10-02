حضور باشکوه ملت در یادواره شهدا نشانه دلبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری یادواره سرداران و ۲۳۵ شهید شهرستان میاندورود با قدردانی از حضور پرشور مردم، اظهار کرد: باید قدردان مردم باشیم که در صحنه‌های مختلف انقلاب همواره حضور داشته و پای آرمان‌های انقلاب و شهدا ایستاده‌اند.

وی افزود: حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا، جلوه‌ای از ارادت ملت به شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت است و این حضور حماسی، مسئولیت ما را در قبال مردم و آرمان‌های شهدا بیشتر می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به نقش شهدا در هدایت جامعه گفت: شهدا مسیر را برای ما مشخص کرده‌اند و امروز وظیفه ماست که با ادامه راه آنها، در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

سوادکوهی با تاکید بر ضرورت توجه به مردم خاطرنشان کرد: مردم در مقاطع مختلف انقلاب به ویژه در اجتماعات شبانه و یادواره‌های شهدا همواره در صحنه حاضر بوده‌اند و این همراهی و حضور، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید آن را قدر دانست.