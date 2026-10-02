  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

حضور باشکوه ملت در یادواره شهدا نشانه دلبستگی است

حضور باشکوه ملت در یادواره شهدا نشانه دلبستگی است

میاندورود - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با قدردانی از حضور مردم در یادواره شهدای شهرستان میاندورود، گفت: حضور حماسی مردم در این مراسم نشان‌دهنده ارادت و دلبستگی ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری یادواره سرداران و ۲۳۵ شهید شهرستان میاندورود با قدردانی از حضور پرشور مردم، اظهار کرد: باید قدردان مردم باشیم که در صحنه‌های مختلف انقلاب همواره حضور داشته و پای آرمان‌های انقلاب و شهدا ایستاده‌اند.

وی افزود: حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا، جلوه‌ای از ارادت ملت به شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت است و این حضور حماسی، مسئولیت ما را در قبال مردم و آرمان‌های شهدا بیشتر می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به نقش شهدا در هدایت جامعه گفت: شهدا مسیر را برای ما مشخص کرده‌اند و امروز وظیفه ماست که با ادامه راه آنها، در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

سوادکوهی با تاکید بر ضرورت توجه به مردم خاطرنشان کرد: مردم در مقاطع مختلف انقلاب به ویژه در اجتماعات شبانه و یادواره‌های شهدا همواره در صحنه حاضر بوده‌اند و این همراهی و حضور، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید آن را قدر دانست.

کد مطلب 6965619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها