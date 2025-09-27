یادواره شهدای دهستان هودیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای غیور دهستان هودیان در جنگ هشت ساله دفاع مقدس و شهید سید حسن نصرالله، عصر شنبه با حضور خانوادههای معظم شهدا، علما، مسئولان و مردم ایثارگر منطقه برگزار شد.
در این گردهمایی که تجدید پیمان با آرمانهای والای شهدای دفاع مقدس بود، ضمن سخنرانی امام جمعه دلگان، به بیان زندگی نامه و خاطرات شهدای هودیان پرداخته شد و از مقام والای خانوادههای این شهدا تقدیر به عمل آمد.
امام جمعه دلگان در این مراسم گفت: شهدا نگینهای درخشان تاریخ انقلاب هستند و باید از روحیه ایثارگری و صبر خانوادههای آنان تجلیل کرد.
حجت الاسلام حمید بامری تصریح کرد: خانوادههای شهدا، وارثان راستین ارزشهای شهیدان هستند و ادامه راه نورانی شهدا، مرهون استقامت و ایثاری است که این عزیزان در صحنههای مختلف از خود نشان میدهند. حماسهای که آنان آفریدند، تنها به صحنه نبرد محدود نمیشود، بلکه امروز در خانههای آنان و در دلهای پرمحبت شأن جاری است.
وی در ادامه اظهار داشت: شهادت سید حسن نصرالله را باید آغازگر فصل جدیدی از مقاومت دانست؛ این شهادت پایان راه نیست، بلکه تأییدی بر تداوم مسیر جهاد و مقاومت است.
امام جمعه دلگان در ادامه افزود: مسیر مقاومت امروز به عاملی تعیینکننده در معادلات منطقه تبدیل شده است.
نظر شما