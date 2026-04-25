هیئات مذهبی مازندران برای جانفدایی پیشتاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری شامگاه شنبه در جمع مردم و اعضای هیأت مذهبی حضرت ابوالفضل (ع) حلمسر شهرستان میاندرود، با اشاره به پایداری و حضور حماسی مردم ایران، اظهار کرد: نور الهی خاموششدنی نیست و پیروزی نهایی از آنِ حقطلبان خواهد بود.
وی با قدردانی از حضور مستمر و آگاهانه مردم، بهویژه مردم ولایتمدار مازندران، در صحنههای مختلف، افزود: ملت ایران همواره در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب پیشگام بوده و با ایستادگی در برابر فشارها و هجمههای دشمنان، از آرمانهای امام راحل و شهدا دفاع کردهاند.
این فعال فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: هیئات مذهبی در کنار سایر اقشار جامعه، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت و ایجاد نشاط اجتماعی ایفا میکنند و در عرصههای مختلف از جمله برپایی مواکب و حمایت از رزمندگان اسلام، حضوری فعال و اثرگذار دارند.
باقری با اشاره به اجرای پویش «جانفدا» و نذر قربانی برای سلامتی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی استان مازندران در این حرکت معنوی پیشتاز بودهاند و بیش از ۵ هزار هیأت مذهبی با مشارکت گسترده در این پویش حضور یافتهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران با تأکید بر نقشآفرینی مؤثر هیئات مذهبی در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، از مشارکت گسترده این مجموعهها در پویشهای حمایتی و مردمی خبر داد.
وی در پایان به برگزاری مراسم تجلیل از خانواده سردار شهید رمضان کاملی اشاره کرد و گفت: پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانوادههای آنان، وظیفهای همگانی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما