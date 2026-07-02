  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

استاندار قزوین: حضور مردم در مراسم بدرقه، نماد وحدت و همبستگی است

استاندار قزوین: حضور مردم در مراسم بدرقه، نماد وحدت و همبستگی است

قزوین- استاندار قزوین با صدور پیامی از مردم استان خواست با حضور گسترده در مراسم بدرقه، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین با انتشار پیامی، از مردم استان برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

در پیام محمد نوذری آمده است :

مردم استان قزوین همواره در صحنه‌های مختلف، همراه آرمان‌های انقلاب و کشور بوده‌اند و اکنون نیز با حضور پرشور خود می‌توانند جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این مراسم، حضور اقشار مختلف جامعه از جمله خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و اصناف را زمینه‌ساز نمایش وحدت و همدلی دانست.

وی در این پیام تصریح کرد: امروز فرصت تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، شهدا و مسیر عزت و استقلال کشور است و حضور گسترده مردم می‌تواند پیام روشنی از انسجام و همبستگی ملت ایران به جهانیان منتقل کند.

نوذری در پایان با دعوت از مردم استان برای حضور در مراسم بدرقه، بر ضرورت برگزاری باشکوه این آیین با مشارکت گسترده شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6877454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها