استاندار قزوین: حضور مردم در مراسم بدرقه، نماد وحدت و همبستگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین با انتشار پیامی، از مردم استان برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
در پیام محمد نوذری آمده است :
مردم استان قزوین همواره در صحنههای مختلف، همراه آرمانهای انقلاب و کشور بودهاند و اکنون نیز با حضور پرشور خود میتوانند جلوهای از همبستگی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این مراسم، حضور اقشار مختلف جامعه از جمله خانوادههای شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و اصناف را زمینهساز نمایش وحدت و همدلی دانست.
وی در این پیام تصریح کرد: امروز فرصت تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، شهدا و مسیر عزت و استقلال کشور است و حضور گسترده مردم میتواند پیام روشنی از انسجام و همبستگی ملت ایران به جهانیان منتقل کند.
نوذری در پایان با دعوت از مردم استان برای حضور در مراسم بدرقه، بر ضرورت برگزاری باشکوه این آیین با مشارکت گسترده شهروندان تأکید کرد.
نظر شما