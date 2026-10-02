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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۵

۲۱۶ شب لبیک؛ نبض استوار مردم‌ محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب

۲۱۶ شب لبیک؛ نبض استوار مردم‌ محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب

محلات- در این ویدئو طنین ۲۱۶ شب لبیک مردم‌ محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6965730

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