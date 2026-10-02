https://mehrnews.com/x3ddbM ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۵ کد مطلب 6965730 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۵ ۲۱۶ شب لبیک؛ نبض استوار مردم محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو طنین ۲۱۶ شب لبیک مردم محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6965730 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران پرچمگردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷ یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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