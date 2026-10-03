https://mehrnews.com/x3ddGs ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6966890 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ پرچمگردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷ محلات- در این ویدئو پرچمگردانی مردم محلات در تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6966890 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۶ شب لبیک؛ نبض استوار مردم محلات در میثاق با رهبر معظم انقلاب ۲۱۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در دیار آفتاب شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری اجتماع شبانه مردم گنبدکاووس برگزار شد ۲۱۷ شب؛ گالیکشیها پای عهد خود ایستادند کلاله در شب ۲۱۷؛ روایت ادامهدار یک حضور مردمی ۲۱۴ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب ۲۱۷ شب حضور؛ گرگانیها بار دیگر گردهم آمدند برچسبها محلات برافراشتن پرچم تجمع مردمی
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