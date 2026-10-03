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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰

پرچم‌گردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷

پرچم‌گردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷

محلات- در این ویدئو پرچم‌گردانی مردم محلات در تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6966890

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