تصادف مرگبار ال۹۰ و سمند در بزرگراه رستگاری؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران، درباره این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۸ شب گذشته، حادثه تصادف در بزرگراه رستگاری، در محدوده جنوب بزرگراه امام علی(ع)، زیر پل امام علی(ع) و در مسیر شرق به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.



وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان حدود چهار دقیقه بعد به محل رسیدند.



ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ که شش سرنشین، شامل دو دختر و چهار پسر جوان در محدوده سنی حدود ۱۶ تا ۱۷ سال، داشت با یک دستگاه خودروی سمند برخورد کرده است.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، تعدادی از سرنشینان ال۹۰ از خودرو خارج شده بودند، اما دو نفر همچنان داخل خودرو گرفتار بودند که آتش‌نشانان آنها را نیز از خودرو خارج کردند.



وی افزود: خودروی سمند نیز که کمی جلوتر متوقف شده بود، دچار خسارت شده بود و راننده ۲۶ ساله آن نیز در این حادثه مصدوم شده بود.



ملکی با بیان اینکه از شش سرنشین ال۹۰، دو نفر شامل یک پسر و یک دختر حدود ۱۶ تا ۱۷ ساله جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: مرگ این دو نفر از سوی عوامل اورژانس تأیید شد و چهار سرنشین دیگر ال۹۰ نیز مصدوم شدند و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.



وی ادامه داد: در مجموع، این حادثه دو فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: عملیات در ساعت ۲۳:۱۵ به پایان رسید و با حضور عوامل پلیس راهور، خودروها به محل امن منتقل شدند.



ملکی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه برای بررسی علت و نحوه وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و آتش‌نشانان پس از پایان عملیات به ایستگاه‌های خود بازگشتند.