تصادف پراید و پژو پارس در گردنه قهرود؛ یک نفر جان باخت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پارس در جاده کامو به قهرود، محدوده گردنه قهرود، یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

وی ابراز کرد: این حادثه روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد و بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: دو نفر از سرنشینان خودروها در این حادثه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های چوگان و قمصر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

به گفته وی، یک خانم حدوداً ۵۰ ساله از سرنشینان خودروی پراید نیز در این حادثه جان خود را از دست داد.

فرزندی پور گفت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر، حفظ فاصله ایمن و استفاده از کمربند ایمنی، به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی و پرپیچ‌وخم، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث رانندگی است.