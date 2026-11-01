به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۶:۴۱ روز یکشنبه، یک مورد حادثه آتش‌سوزی خودرو در بزرگراه شهید باقری، مسیر شمال، ابتدای رمپ ورودی به بزرگراه شهید بابایی اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک سرنشین مرد جوان، به دلایل نامشخصی حین حرکت از مسیر منحرف شده و پس از برخورد با جدول و دیواره کنار بزرگراه، حدود ۲۰ تا ۲۵ متر روی جدول حرکت کرده است.

ملکی ادامه داد: بر اثر این حادثه خودرو دچار آتش‌سوزی شده و هنگام رسیدن آتش‌نشانان، کاملاً شعله‌ور بود و راننده نیز همچنان داخل خودرو حضور داشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران بیان کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق و رهاسازی راننده را آغاز کردند و پس از خاموش شدن آتش، راننده را از خودرو خارج و به عوامل اورژانس تحویل دادند که مرگ وی از سوی عوامل اورژانس تأیید شد.

وی با اشاره به پایان عملیات در ساعت ۱۷:۲۷ گفت: پس از پایان عملیات، محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر به عوامل انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع حادثه از سوی پلیس راهور و علت فوت نیز توسط پزشکی قانونی بررسی و اعلام خواهد شد.