به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در بلاروس، محمدرضا عارف در این پیام که شامگاه جمعه در این نشست با حضور نخست وزیران و مقامات بلندپایه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک توسط سفیر کشورمان در بلاروس قرائت شد، افزود: ایران آماده است به‌عنوان شریکی فعال، قابل اتکا و بلندمدت در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشارکت کند.

وی با اشاره به پیوند روزافزون میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه‌گرایی واقعی، احترام متقابل و حقوق برابر ملت‌ها باور دارد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یکی از بسترهای مهم برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌داند.

معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از دولت و ملت دوست جمهوری بلاروس و به‌ویژه نخست‌وزیر این کشور به‌خاطر میزبانی شایسته و برگزاری این نشست، حضور جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای دوست و همکار اوراسیا را فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو درباره تحولات جاری و ترسیم مسیر آینده همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه دانست.

عارف در ادامه، با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای مستقل عنوان کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز غیرنظامی و مردم بی‌دفاع کشورمان، از جمله مدرسه کودکان در میناب، بر ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

عارف همچنین با تأکید بر اینکه مخالفت با یکجانبه‌گرایی به معنای دفاع از یک کشور خاص نیست، اظهار داشت: مخالفت با یکجانبه‌گرایی در واقع دفاع از حاکمیت دولت‌ها، آزادی تجارت، استقلال اقتصادی و حق ملت‌ها برای انتخاب مسیر توسعه و شرکای خود است.