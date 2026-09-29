به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که موافقت آمریکا با ساخت نخستین زیر دریایی هسته ای در کره جنوبی یک تحول خطرناک به شمار می رود که به عدم ثبات سیاسی و نظامی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام دامن می زند.

این وزارت خانه تاکید کرد که موافقت آمریکا یک نشانه دیگر بر گسترش فناوری هسته ای توسط این کشور از طریق توافقنامه آکوس به شمار می رود و آمریکا سیاست مسلح سازی هسته ای افراطی را دنبال می کند که به فروپاشی نظام هسته ای بین المللی منجر شده است.

کره جنوبی تلاش دارد از زیر دریایی خود در اواسط ۲۰۳۰ در چارچوب برنامه های این کشور برای رویارویی با کره شمالی رونمایی کند.

توافق بر سر ساخت زیر دریایی هسته ای کره جنوبی با آمریکا در چارچوب توافق تجاری امضا شده میان دو طرف طی سال گذشته به دست آمده است.