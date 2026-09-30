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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

کره شمالی: گسترش شبکه تسلیحاتی ژاپن نشانه آمادگی برای جنگ طولانی‌ است

کره شمالی: گسترش شبکه تسلیحاتی ژاپن نشانه آمادگی برای جنگ طولانی‌ است

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد برنامه ژاپن برای ساخت حدود ۱۳۰ انبار مهمات جدید نشان می‌دهد توکیو خود را برای یک درگیری طولانی‌مدت آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد برنامه ژاپن برای ساخت حدود ۱۳۰ مرکز جدید ذخیره مهمات، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای یک جنگ طولانی‌مدت است.

این خبرگزاری در گزارشی نوشت: ایجاد زرادخانه‌های بیشتر به معنای افزایش ظرفیت برای جنگ طولانی‌مدت است.

بر اساس این گزارش، نیروهای دفاعی ژاپن حدود یک‌هزار و ۴۰۰ انبار مهمات در اختیار دارند و قرار است تا سال ۲۰۳۲ حدود ۱۳۰ انبار دیگر نیز ساخته شود. تاکنون محل ساخت ۶۵ انبار مشخص شده و سه مرکز نیز تا ماه اوت به بهره‌برداری رسیده است.

خبرگزاری کره شمالی همچنین توسعه شبکه انبارهای مهمات را در کنار دیگر اقدامات دفاعی ژاپن از جمله افزایش هزینه‌های نظامی، توسعه تسلیحات دوربرد، سامانه‌های بدون سرنشین و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی قرار داده است.

توکیو ساخت انبارهای جدید را با ضرورت تقویت توان نیروهای دفاعی برای ادامه عملیات رزمی در صورت وقوع یک درگیری طولانی‌مدت توجیه کرده است.

کد مطلب 6963523

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