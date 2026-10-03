به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره وضعیت آمبولانس‌های شهرستان قائم‌شهر اظهار کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه آمبولانس فعال در شهرستان وجود دارد که تعدادی از آنها قدیمی و مستهلک بوده و به دلیل فرسودگی با برخی مشکلات فنی مواجه هستند.

وی افزود: دو دستگاه آمبولانس نیز در اختیار مجموعه مربوطه قرار دارد و باید توجه داشت که آمبولانس‌ها به دلیل برخورداری از تجهیزات تخصصی، از نظر نگهداری، تأمین قطعات و تعمیرات با خودروهای عادی تفاوت دارند.

فرماندار قائم‌شهر با اشاره به دشواری تأمین برخی قطعات و تجهیزات مورد نیاز آمبولانس‌ها، گفت: شرایط تحریمی در تأمین بعضی قطعات محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، اما این مسئله به معنای وجود مشکل اساسی در حوزه خدمات آمبولانسی شهرستان نیست.

قربانی ارات‌بنی همچنین به تقویت ناوگان آمبولانس شهرستان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک دستگاه آمبولانس جدید به بیمارستان رازی قائم‌شهر تحویل داده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص اعتبار برای حوزه سینما در شهرستان خبر داد و افزود: از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتباری برای حوزه سینما اختصاص یافته و این موضوع با حمایت استاندار و نمایندگان در حال پیگیری است.

فرماندار قائم‌شهر ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده و قول‌های ارائه‌شدن روند اجرای این طرح شتاب بیشتری بگیرد و در نهایت شاهد راه‌اندازی سینما در شهرستان باشیم.

قربانی ارات‌بنی در ادامه با اشاره به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر بیان کرد: با توجه به استقبال هواداران نساجی از مسابقات این تیم، تلاش می‌کنیم بخشی از سکوهای ورزشگاه، به‌ویژه سکوهای پشت دروازه که از ظرفیت مناسب‌تری برخوردار هستند، برای حضور بانوان اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه شهرستان این است که در بازی‌های پیش رو شرایط لازم برای حضور بانوان هوادار نساجی در ورزشگاه شهید وطنی فراهم شود تا آنها نیز بتوانند از نزدیک مسابقات تیم محبوب خود را تماشا و از آن حمایت کنند.