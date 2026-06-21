به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر یکشنبه در بازدید از صنعت نساجی مازندران، صنعت نساجی را بخشی از هویت اقتصادی و اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: این صنعت سابقهای طولانی در مازندران دارد و احیای آن نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در واحدهای نساجی افزود: بخشی از ماشینآلات و تجهیزات کارخانه همچنان قابلیت بهرهبرداری دارند، اما بخشی دیگر به دلیل فرسودگی نیازمند تعمیر، بازسازی و نوسازی هستند که برای این منظور باید برنامهای منسجم و عملیاتی تدوین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه مشکلات مالی از مهمترین موانع فعالیت این واحدها به شمار میرود، تصریح کرد: بدهیهای گذشته، مطالبات معوق، کمبود نقدینگی و تأمین حقوق و مزایای کارکنان از جمله چالشهایی است که باید با همکاری همه بخشها برطرف شود.
حمایت از مدیریت جدید برای بازگشت کارخانهها به رونق
تولایی با تأکید بر حمایت از مدیریت جدید مجموعههای تولیدی گفت: برای دستیابی به بهرهوری بیشتر و افزایش ظرفیت تولید، باید فرصت لازم در اختیار مدیران جدید قرار گیرد تا با اجرای برنامههای توسعهای، زمینه بازگشت کارخانهها به دوران رونق فراهم شود.
وی تأمین منابع مالی از طریق بانکهای عامل و استفاده از ظرفیتهای حمایتی استان را از مهمترین راهکارهای عبور از مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: احیای صنعت نساجی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه از منظر اشتغال، هویت صنعتی و مسائل اجتماعی نیز برای استان اهمیت فراوانی دارد.
در ادامه این بازدید، فرماندار قائمشهر نیز با اشاره به نقش صنایع نساجی در توسعه اقتصادی منطقه اظهار کرد: بسیاری از واحدهای این بخش به دلیل کمبود سرمایه در گردش و فرسودگی تجهیزات با مشکلات متعددی روبهرو هستند و برای رفع این موانع باید برنامههای اجرایی مشخصی تدوین شود.
ابوذر قربانیاراتبنی افزود: رایزنی با بانکهای عامل برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی در حال انجام است و موضوع تقسیط بدهیها و تسهیل بازپرداخت تسهیلات نیز با جدیت دنبال میشود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق کارگران از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی مهمترین سرمایه واحدهای تولیدی محسوب میشود و نباید مشکلات اقتصادی بنگاهها به تضییع حقوق و مطالبات کارگران منجر شود.
فرماندار قائمشهر همچنین از مدیران واحدهای نساجی خواست برنامههای مشخصی برای نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای تولیدی ارائه کنند و گفت: تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی میتواند زمینه احیای دوباره صنعت نساجی، افزایش تولید و تثبیت اشتغال در منطقه را فراهم کند.
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