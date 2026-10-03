از حضور ۲ فیلم ایرانی در اسکار ۲۰۲۷ تا تغییر مکان «خانه» جشنواره کودک

به گزارش خبرنگار مهر، «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

«سرزمین فرشته‌ها» نماینده سینمای ایران در اسکار/ مستند مهرداد اسکویی هم به اسکار رسید

در هفته‌ای که گذشت، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، به عنوان نماینده سینمای ایران در نودونهمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد. ایرج طهماسب، فرهاد توحیدی، محمود کلاری، سیدعلیرضا حسینی و محمدرضا تشکری از جمله اعضای حاضر در جلسه هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران بودند.

«سرزمین فرشته‌ها» محصول مشترک موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره، با رویکردی بین‌المللی، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه را به تصویر می‌کشد.

«سرزمین فرشته‌ها» با نگاهی انسانی و شاعرانه، روایت‌گر زندگی یک معلم فلسطینی است که در بحبوحه بمباران غزه، از کودکان مراقبت می‌کند. این انتخاب از ۲ منظر حائز اهمیت است؛ اول، پیام دیپلماسی فرهنگی که فیلم دارد. برخی کارشناسان این انتخاب را بخشی از راهبرد دیپلماسی فرهنگی ایران برای طرح مسئله فلسطین در یک رسانه جهانی دانستند. دوم، ریسک سیاسی این انتخاب است که از سوی دیگر، انتخاب فیلمی با این موضوع ممکن است واکنش‌های منفی و حساسیت‌های سیاسی در آکادمی اسکار برانگیزد؛ اتفاقی که پیش‌تر هم برای فیلم‌های با مضمون سیاسی رخ داده است.

اما «سرزمین فرشته‌ها» در چهل‌وچهارمین جشنواره فجر با کسب ۵ سیمرغ و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین فیلم دوره شناخته شد. این فیلم جایزه بزرگ و جایزه بهترین بازیگر زن (سولاف فواخرجی) و بهترین فیلمبرداری (علیرضا برازنده) را هم از جشنواره کازان دریافت کرده است. همچنین، استفاده از بازیگران عرب، ظرفیت بین‌المللی فیلم را تقویت کرده است.

در نهایت، کمیته اسکار با انتخاب «سرزمین فرشته‌ها»، هم مشخص شدن موضع سینمای ایران در قبال مسئله فلسطین و هم استفاده از یک فیلم با ظرفیت‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار داد. حال باید دید فیلم تا چه اندازه می‌تواند در مسیر اسکار موفق عمل کند.

از طرف دیگر، فیلم مستند «روباه و ماه صورتی» اثر مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی، دیگر فیلمی است که به عنوان اثری ایرانی در اسکار حضور دارد. حضور این ۲ فیلم برای سینمای ایران از آن جهت قابل توجه است که سال گذشته روند فعالیت انتخاب فیلم در کمیته بنیاد سینمایی فارابی به حاشیه کشیده شد و پس از آن اعمال برخی تغییرات در قوانین آکادمی اسکار به زعم برخی سینماگران این طور تعبیر شد که از این پس حضور بیش از یک نماینده به نام سینمای ایران می‌تواند عملی شود.

این فیلم به کارگردانی مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی سال گذشته جایزه برتر جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام (IDFA) را از آن خود کرد و در جشنواره‌های زاگرب‌داکس در کرواسی، داکویل در لوون بلژیک، جشنواره مستند تمپو در استکهلم سوئد، فول فریم در دورهام کارولینای شمالی و موارد دیگر جوایزی را از آن خود کرده است. این فیلم سفر ثریا (کارگردان مشترک)، یک مجسمه‌ساز و هنرمند جوان با استعداد افغان تبار را دنبال می‌کند که در ایران متولد شده اما اساساً بی‌وطن است.

خبرهایی از جشنواره کودک؛ از تغییر خانه جشنواره تا اعلام استادان کارگاه‌ها

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از امروز ۱۱ مهر در اصفهان آغاز به کار کرده است. به همین مناسبت، روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد.

در هفته گذشته اعلام شد که سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم زمان با نمایش آثار، چهار کارگاه تخصصی با حضور ایرج طهماسب، سیاوش چراغی‌پور، آرش معیریان و امیررضا معتمدی برگزار می‌کند. این دوره از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هدف توجه به ابعاد مختلف سینمای کودک و نوجوان و تقویت نگاه تخصصی به این حوزه، چهار کارگاه آموزشی و تخصصی برگزار خواهد کرد.

بر این اساس، سیاوش چراغی‌پور در کارگاه «بازی جلوی دوربین» روز یکشنبه ۱۲ مهر، امیررضا معتمدی در کارگاه «هوش مصنوعی در مسیر تولید» روز دوشنبه ۱۳ مهر، آرش معیریان در کارگاه «کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر و ایرج طهماسب در کارگاه «خلق شخصیت ماندگار در سینمای کودک» روز چهارشنبه ۱۵ مهر به ارائه آموزش خواهند پرداخت.

همچنین، داوران آثار کوتاه داستانی و مستند و همچنین آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند که بر این اساس، حبیب احمدزاده، هادی آفریده و زیور حجتی داوری بخش آثار کوتاه داستانی و مستند سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را برعهده دارند و در بخش آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی، امیررضا معتمدی، بابک نکویی و پرستو علی‌عسگرنجاد آثار راه‌یافته به بخش مسابقه را داوری می‌کنند.

همچنین، اشکان چاوشی، مهدی خرمیان، زهره زمانی خلفلو، عماد سلمانیان و سارا طالبیان به عنوان مربیان نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان معرفی شدند. هرکدام از مربیان وظیفه همراهی با ۷ شرکت‌کننده را برعهده خواهند داشت.

تغییر خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان پس از سال‌ها

در سال‌های گذشته بخش عمده رویدادهای جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مجموعه‌ای با عنوان خانه یا کاخ جشنواره برگزار می‌شد که از جمله آن می‌توان به سینما ساحل و پردیس سینمایی سیتی‌سنتر اشاره کرد که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود، اما امسال برای نخستین بار مرکز همایش‌های امام خامنه‌ای به عنوان محل استقرار خانه جشنواره انتخاب شده است.

خانه جشنواره علاوه بر نمایش فیلم برای داوران کودک و نوجوان، محل برگزاری فتوکال فیلم‌ها، نشست‌های خبری پس از نمایش فیلم‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های جشنواره خواهد بود و برنامه‌های جنبی جشنواره نیز در این مجموعه برگزار می‌شود.

نشست خبری دبیر جشنواره در یک نگاه

حامد جعفری، دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در نشست خبری این رویداد اعلام کرد که شاهد افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت آثار در این دوره هستند. وی با اشاره به تغییرات ساختاری، از اضافه شدن بخش‌های جدیدی نظیر «هوش مصنوعی»، «مستند» و «آینه» به جشنواره خبر داد و همچنین تأکید کرد که امسال با تمرکز بر تفکیک دقیق‌تر میان حوزه کودک و نوجوان، تلاش شده است تا به عوامل فنی این آثار نیز توجه ویژه‌ای شود.

یکی از محورهای اصلی این نشست، تغییر مکان برگزاری جشنواره و بهبود شرایط اکران بود. جعفری با اشاره به گذار از نمایش پراکنده آثار در سال‌های گذشته، از ایجاد یک «کاخ جشنواره» واحد خبر داد که تمامی آثار در آن اکران خواهند شد. همچنین وی با اشاره به جایزه «میناب» (به احترام کودکان شهید میناب)، بر تداوم این بخش و طراحی آئین‌نامه‌ای دقیق برای آن تأکید کرد تا جایزه مذکور به رویدادی مستدام و معتبر تبدیل شود.

در بخش پایانی نشست، دبیر جشنواره درباره چالش‌های موجود و حفظ اعتبار جشنواره سخن گفت. وی با اشاره به محدودیت‌های پروازی و انصراف برخی آثار، بر ایستادگی در برابر تصمیمات منفعت‌طلبانه برای حفظ اعتبار جشنواره تأکید کرد. جعفری همچنین ضمن پاسخ به انتقادات درباره بخش بین‌المللی، تصریح کرد که رویکرد جشنواره بر پایه حضور هدفمند متخصصان و داوران است و تلاش می‌شود تا با مدیریت صحیح، مسیر بازگشت خانواده‌ها به سینما و توجه بیشتر به فیلم‌های کودک در گیشه، هموار شود.

نشان عالی خورشید به احمد ضابطی جهرمی رسید

در هفته گذشته، مراسم اعطای ششمین نشان عالی خورشید با تجلیل از بیش از ۵۰ سال تلاش مستمر و اثرگذار احمد ضابطی‌جهرمی و یک عمر فعالیت علمی، آموزشی و هنری وی با حضور جمعی از مدیران سینمایی، هنرمندان، مستندسازان و شاگردان این استاد پیشکسوت سینمای مستند در موزه سینما برگزار شد.

مرتضی رزاق کریمی یکی از مهم‌ترین وجوه فعالیت ضابطی‌جهرمی را «ساختن گفتمان در سینمای مستند» دانست و گفت: ضابطی‌جهرمی مستند را تنها یک محصول تصویری ندیده و همواره درباره ماهیت، گونه‌ها، ساختار، زبان و نسبت آن با واقعیت اندیشیده است. بخشی از این تجربه و اندیشه نیز به واسطه او وارد ادبیات تخصصی سینمای مستند ایران شده است. از ویژگی‌های کم‌نظیر او، پیوند میان تجربه و دانش نظری است. پژوهش، تدوین، مستندسازی، نویسندگی، ترجمه و آموزش در فعالیت او از یکدیگر جدا نبوده‌اند؛ تجربه سینمایی به دانش تبدیل شده و این دانش دوباره به آموزش و تجربه سینمایی بازگشته است.

در این مراسم، حکم و نشان عالی خورشید به احمد ضابطی‌جهرمی اهدا شد. وی، دریافت نشان عالی خورشید را «روحیه‌بخش و امیدوارکننده» توصیف و اظهار کرد: من ۷۵ سال دارم و ۵۵ سال است دنبال سینما هستم. شما اگر ۵۵ سال کنار یک سنگ یا یک درخت هم بنشینید، چیزی از آن یاد می‌گیرید. سینما رشته آسانی نیست، اما باید زمینه‌ای فراهم شود که هنرمند بتواند خلق کند. مستند یکی از بهترین مسیرها برای آموختن وجوه مختلف سینما است. به دانشجویانی که میان گرایش‌های سینمایی مردد هستند، توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید زودتر باسواد شوید و به وجوه مختلف فنون سینما و زیبایی‌شناسی مسلط شوید، مستند را انتخاب کنید.

اعلام بخشی از آثار حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

هر سال، پروسه اعلام فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران به صورت قطره‌چکانی، به یکی از جذابیت‌های این رویداد تبدیل شده است.

در هفته‌ای که گذشت، آثار ۳ بخش رقابتی جشنواره اعلام شدند؛ آثار راه‌یافته به بخش غیر رقابتی «استعداد نو» چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران و همچنین، فهرست فیلم‌های راه‌یافته به بخش بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پنج بخش «هوش مصنوعی»، «پویانمایی»، «مستند»، «تجربی» و «داستانی» به انتخاب مصطفی احمدی، مجتبا اسماعیل‌زاده، سیدمحسن پورمحسنی شکیب، حمید حسینی،حسن حکمت‌روش، هادی رضایتی، دینا رضایی، روناک رنجی، مهری رحیم‌زاده، زهره زمانی، سیامک سلیمانی، فرید طهماسبی، نیما عباسپور، فرهاد غلامی و عطا مجابی معرفی شدند.

فهرست ۶۳ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب اسما ابراهیم‌زادگان، الهام اسدی، محسن اصدق‌پور، رضا فهیمی، وحید موسائیان، الهام معروفی و وحید نامی نیز اعلام شد.