خبرگزاری مهر-گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
سینما یادمان سمنان دچار آتشسوزی شد
بامداد شنبه ۴ مهر، سینما یادمان سمنان دچار حریق شد که عملیات اطفای حریق و آتشسوزی تا حدود ۶ صبح ادامه پیدا کرد. تیمهای آتشنشانی از همان لحظات اولیه حادثه در محل حاضر شدند و ۲۵ نفر از آتش نشانان در قالب ۹ تیم امدادی عملیات مهار آتش را انجام دادند.
سینما یادمان سمنان، سینمای ۵۰ ساله شهر، قدیمیترین سینمای استان سمنان است که اهالی دیار قومس، آن را به نام سینما فرهنگ میشناسند، در میدان هفتم تیر شهر سمنان واقع شده است و اولین سینمای شهر سمنان و نماد هویت، فرهنگ و هنر این دیار است و مردم شهر سمنان، خاطرههای زیادی از آن به یادگار دارند.
تجلیل از پیشکسوتان صدای سینما با رونمایی از اصغر فرهادی
در هفتهای که گذشت، مراسم بزرگداشت اسحاق خانزادی، بهروز شهامت و حسن زاهدی سه پیشکسوت عرصه صدابرداری و صداگذاری با عنوان «شب صدای سینمای ایران» در خانه سینما برگزار شد. اجرای این مراسم برعهده هادی معنوی پور که از صدابرداران جوان سینماست، بود.
یکی از نکات جالب این مراسم، حضور اصغر فرهادی بود که همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز در سخنانش به حضور اصغر فرهادی اشاره کرد و گفت: برایم جالب است که این مراسم با رونمایی از اصغر فرهادی همراه شده است و فکر میکنم آمدن اصغر عزیز به این مراسم نشان از احترام او به عنصر صدا در سینما دارد. خوشحالم که اصغر شاهوردی و همسر ایشان نیز در این مراسم حضور دارند.
بهمن اردلان رئیس صنف صدابرداران و صداگذاران سینما نیز در سخنانی به صورت غیرمستقیم به بیتوجهی به صدابرداران و صداگذاران سینمایی اشاره و تصریح کرد: یکی از اهداف انجمن، برگزاری مراسم سالانه برای صدای فیلمهاست و امیدوارم با همکاری مراجع مرتبط، هر سال این برنامه را برگزار کنیم و به صدابردازان و صداگذاران فیلمها جایزه بدهیم. سعی کردیم در این دوره یک آئیننامه اجرایی تدوین کنیم، اما متأسفانه همواره بهانههایی پیش آمد که نتوانستیم این برنامه سالانه را آغاز کنیم. سینما را نمیشود بدون صدا تصور کرد و از ابتدای خلقت سینما، صدا جزو جداییناپذیر فیلم بوده است. اطمینان داریم نمیتوان بهترین فیلمهای تاریخ سینما را بدون صدا دید و از آنها لذت برد. باید اهمیت صدا را فریاد بزنیم، به امید اینکه جایگاه آن شناخته شود.
ادای دین اصغر فرهادی به صدا در سینما
اصغر فرهادی که در شب صدای سینما حضور داشت، دلیل آمدنش به این مراسم را ادای دین به صدابرداران و صداگذاران سینما عنوان کرد و گفت: من بعد از مدتها به خانه سینما آمدم که یکی از دلایلش همین موضوع برنامه امروز و اهمیت صدا در سینما و اساتید صدا از جمله آقایان زاهدی، خانزاده و شهامت است. جای خیلیهای دیگر خالی بود. من با یدالله نجفی کار کرده بودم و صدابرداران دیگری هم بودند، مثل مرحوم مسعود بهنام. ممکن است نسل های جوانی که الان در سینما کار میکنند، کمتر بدانند که این افراد چه کارهایی برای سینمای ایران کردند و درواقع پایهگذاران این حوزه بودند. به نوعی وظیفه خود میدانستم که امروز حضور داشته باشم تا ادای احترامی باشد به کسانی که در بخش صدای سینمای ایران فعالیت میکنند.
وی به جایگاه ویژه صدا در سینما اشاره کرد و گفت: بارها تکرار شد که صدا خیلی مهم است اما ما معنای آن را متوجه نمیشویم. فیلم آخر من موضوعش صداست و به نوعی ادای احترام به صداست. به تازگی وقتی صحنهای را مینویسم، به این فکر میکنم که صدای آن چگونه است. برای فیلمی که ایده آن در ذهنم بود، سراغ یک صدابردار رفتم و گفتم که تصویر آخر فیلمم این است و تو برایش صدا بساز. صدا سبب میشود ما در فیلمها تخیل کنیم. یکی از فیلمسازان ما که خیلی به صدا توجه میکرد، استاد مهرجویی بود. شلختگی در فیلمهایش ابتدا از صدا میآید و بعد از تصویر.
فرهادی تصریح کرد: اگر فیلمسازان بتوانند بهدرستی از عنصر صدا استفاده کنند، به زنده بودن فیلم کمک میکند. نسل صدابردارانی که در اینجا حضور دارند، ۲ ویژگی دارند؛ یکی اینکه صدا را وارد سینما کردند و دیگر اینکه جزو نخستین کسانی بودند که صدای سر صحنه را وارد سینما کردند. صدابرداران در ایران حضورشان در صحنه فقط برای صدابرداری نیست و نوعی حس پدرانگی دارند.
درگذشت سیروس ابراهیمزاده بازیگر پیشکسوت
هفته گذشته، سیروس ابراهیمزاده بازیگر باسابقه سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از کشور دارفانی را وداع گفت.
این هنرمند پیشکسوت که سالها در عرصه هنرهای نمایشی و تصویری فعالیت مستمر داشت، با نقشآفرینی در آثار ماندگاری چون «کمالالملک»، «مسافر ری»، «همسر»، «هتل کارتن»، «شمعی در باد»، «چهره»، «تحفهها» و «مجسمه» در خاطر مخاطبان هنر ایران ثبت شده است.
طبق اعلام خانواده مرحوم ابراهیمزاده قرار است پیکر وی به ایران بازگردد و این هنرمند همانطور که خودش دوست داشت در خاک وطن آرام بگیرد.
خبرهایی از جشنواره فیلمهای کودکان در آستانه برگزاری از رونمایی پوستر تا برگزاری المپیاد
در هفتهای که گذشت، پوستر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با تأکید بر جهان خیال و خلاقیت کودکانه در اصفهان رونمایی شد.
همچنین اعلام شد که به سیاق چند دوره گذشته، نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با حضور ۳۵ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله همزمان با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار خواهد شد.
فراخوان نهمین دوره المپیاد سال گذشته منتشر شد و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله با ارسال ایدهها و فیلمهای خود در این رویداد شرکت کردند. آثار و ایدههای ارسالشده، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران توسط پنج داور بررسی و در نهایت ۳۵ نوجوان برای حضور در نهمین دوره انتخاب شدند که مقرر شد برگزاری مرحله نهایی همزمان با جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان پیگیری شود. در ادامه، پنج مربی از سینماگران برجسته کشور، منتوری نوجوانان را برعهده خواهند داشتند و منتخبان در پنج گروه هفتنفره، پس از برگزاری کلاسهای فیلمنامهنویسی و تکمیل فیلمنامهها، مرحله تولید و سپس تدوین فیلمها را پیگیری میکنند و سپس فیلمهای ساخته شده، داوری خواهند شد.
المپیاد فیلمسازی نوجوانان یکی از بخشهای مهم جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است که از نخستین دوره تاکنون در مسیر کشف و پرورش استعدادهای نوجوان در حوزه سینما فعالیت کرده است. تعدادی از نوجوانانی که در دوره نخست این رویداد حضور داشتند، امروز در بخشهای مختلف سینما از جمله فیلمسازی، فیلمبرداری و تولید فعالیت میکنند.
همچنین، ۷ فیلم مستند راه یافته به بخش مستند کوتاه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و شیوه نمایش آنها اعلام شدند.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهر به دبیری حامد جعفری در اصفهان برگزار میشود.
شایعهای درباره درگذشت بازیگر سینما
هفته گذشته شایعاتی از درگذشت امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگی درگیر یک تصادف شده و در بیمارستان بستری است در فضای مجازی منتشر شد که مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه خود در فضای مجازی این شایعات را تکذیب کرد.
غفوریان با اشاره به برخی اخبار و شایعات درباره وضعیت جسمانی او بعد از این تصادف اظهار کرد: من خودم در بیمارستان او را دیدم، شایعه درست نکنید او سالم و زنده است. او حالش هر روز بهتر می شود من در بیمارستان او را دیدم، خدا را شکر خطر رفع شده و حالش بهتر شده است.
برگزاری پیچینگ تولیدات بزرگسال ۱۴۰۵ در فارابی
پنجمین رویداد پیچینگ تولیدات بنیاد سینمایی فارابی در شهریور ۱۴۰۵ با تمرکز بر بررسی طرحهای مرتبط با مخاطب بزرگسال، طی سه روز و با ارائه ۳۷ پروژه سینمایی برگزار شد.
این رویداد، با حضور فرهاد توحیدی، رسول صدرعاملی، بهروز افخمی، سیدمحمود رضوی، هادی مقدمدوست، مرتضی رزاقکریمی و مریم جلالی بهعنوان اعضای هیئت داوری برگزار شد و اضلاع تألیف ۳۷ پروژه سینمایی شامل تهیهکننده، کارگردان و نویسنده هر اثر، به معرفی و دفاع از طرحهای خود در مقابل هیئت داوران پرداختند.
این ۳۷ پروژه پس از طی مراحل کارشناسی، واجد حداقل امتیاز بودند و از میان بیش از ۸۰۰ طرحی انتخاب شدند که در فرآیند ثبتنام به بنیاد سینمایی فارابی ارائه شده بودند. آثار ثبتنام شده طی فراخوانهای بنیاد، در مرحله نخست، بدون نام ارائه دهنده، توسط کارشناسان بنیاد و کارشناسان تخصصی صنف فیلمنامه، بهصورت دقیق بررسی شده و آثاری که موفق به کسب حداقل امتیاز لازم براساس شاخصهای کلیدی شده بودند، به جلسات پیچینگ راه یافتند.
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